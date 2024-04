Deux nouveautés GasGas surprises en plein développement

Profitant de la proximité avec KTM ou encore Husqvarna, les trois marques appartenant toutes au Groupe Pierer Mobility, GasGas a présenté il y a deux ans les SM 700 et ES 700.

Deux motos équipées d’un monocylindre KTM LC4 de 692 cm3 délivrant une puissance de 74 chevaux et aux styles enduro et supermotard, à l’image de leurs cousines autrichiennes (KTM SMC R 690 et Enduro R 690), et suédoises (Husqvarna Supermoto 701 et Enduro 701).

Deux ans plus tard, la relève se prépare, à en croire les images publiées par nos confrères allemands de Motorrad.

On y voit deux prototypes encore en phase de développement, surpris non loin du siège KTM de Mattighofen, en Autriche. Les deux motos, qui pourraient donc garnir le catalogue GasGas dans les prochains mois seraient ainsi les premières motos de la marque à être animées par un bicylindre : le bicylindre parallèle KTM de 790 cm3 (95 chevaux), que l’on retrouve déjà dans les motos de la firme autrichienne.

Une montée en cylindrée avec ces possibles SM 800 et ES 800 qui ferait définitivement changer de dimension la marque espagnole, qui profite déjà à plein de sa pleine intégration dans le giron KTM pour briller en MotoGP.