1. Maeving RM1S, une moto électrique facile et pleine de style

C'est dans les Midlands britanniques et plus précisément à Coventry qu'est née la jeune marque Maeving. Cette dernière s'est d'emblée spécialisée dans la moto électrique avec pour le moment un seul modèle au catalogue. Celui-ci se décline dans deux niveaux de puissance avec d'une part la Maeving RM1 en entrée de gamme, et d'autre part la RM1S équivalente à un 125 cm3. C'est cette dernière que nous avons choisie comme daily pendant quelques jours pour nos déplacements en région parisienne par une belle météo de printemps.

Un style qui fait mouche

Au premier coup d'œil, difficile de rester insensible devant cette Maeving RM1S. Le constructeur a opté pour un design qui s'inspire fortement de certains modèles thermiques néo-rétro, à l'image du Bobber ou du Scrambler. On a vu pire comme références, surtout sur le marché de la moto électrique où le design est rarement la priorité.

Avec sa selle une place à l'effet de cuir vintage avec des surpiqûres diamant, la Maeving RM1S interpelle les passants comme les autres motards qui s'étonnent de son silence. La moto profite d'une construction soignée même si certains détails méritent encore d'être peaufinés à l'image des quelques câbles sur la partie inférieure. Dans tous les cas, la marque britannique a soigné sa copie, en témoignent les garde-boue en carbone véritable tant à l'avant qu'à l'arrière, mais aussi sur le bloc central qui renferme la batterie, là où se trouve traditionnellement le moteur sur une moto thermique.

La Maeving RM1S est construite autour d'un cadre en acier ouvert sur lequel viennent se greffer les différents éléments et notamment la batterie donc.

Ou plutôt les deux batteries qui alimentent le moteur électrique de 7,2 kW (11,1 kW en pic), qui lui prend place dans le moyeu de la roue arrière. Bien qu'elles puissent être rechargées directement sur la moto, elles sont également extractibles (sans clef, mais via une procédure qui est heureusement expliquée dans le manuel de l'utilisateur), et dotées d'une poignée pour les emporter à la maison ou au bureau quand aucune prise n'est accessible à proximité du lieu de stationnement.

Le flanc droit exhibe une énorme durite en aluminium, qui participe, elle aussi, au look si particulier de la moto, alors qu'elle dissimule le faisceau électrique.

Bien entendu, le faux réservoir qui se décline dans plusieurs coloris n'a pas vocation à recevoir du carburant, mais plutôt à ranger quelques affaires. Sa contenance de dix litres permet notamment d'emporter l'indispensable adaptateur secteur avec sa connectique propriétaire. Le réservoir est aussi équipé d'un port USB type C afin de recharger un smartphone ou tout appareil compatible pendant les trajets. Ceci étant, la Maeving RM1S ne propose pas de fonctions connectées avancées comme la navigation ou le suivi de la charge à distance par exemple.

Le phare rond avec son boîtier noir satiné participe lui aussi au style rétro de la moto, non sans adopter la technologie d'éclairage la plus moderne. En effet, aucune trace d'ampoule à l'ancienne ici, mais plutôt des LED que l'on retrouve tant au niveau des feux avant et arrière que des clignotants.

Une instrumentation, simple mais efficace

D'autre part, alors que la tendance est au tout numérique, notamment sur le marché de la moto électrique, la Maeving RM1S se la joue une fois encore à contre-courant avec son instrumentation analogique.

Le compteur de vitesse à aiguille est gradué en mph (« miles per hour » ou miles à l'heure) quand les km/h sont aussi affichés mais dans une police plus petite et forcément moins lisible.

La moto dispose aussi d'un tout petit écran numérique, qui affiche le minimum syndical en matière d'informations. L'essentiel est néanmoins là avec deux trips, un odomètre, l'affichage de l'heure, sans oublier le niveau de charge de la batterie en pourcentages. L'affichage de ce dernier est relativement gros et peut prêter à confusion les premiers jours. En effet, il nous est par moments arrivé de confondre le niveau de charge avec la vitesse de la moto. Ceci étant, le propriétaire devrait s'y faire après quelques jours au guidon.

Comme toutes les motos électriques, la Maeving RM1S est dotée de plusieurs modes de conduite qui sont aussi affichés sur le petit écran numérique. Au nombre de trois (Éco, Normal et Sport), on passe de l'un à l'autre grâce à un bouton dédié situé sur la droite du guidon. Mais gare à ne pas le confondre avec la position Neutre de la boîte automatique qui se trouve juste à côté.

À propos des commandes, celles-ci sont là aussi très simples et regroupées sur la gauche du guidon. On trouve notamment le commutateur des clignotants qui ne sont pas automatiques et qui doivent être désactivés manuellement, le Klaxon, la commande des phares et le bouton de déverrouillage du rangement dans le faux réservoir, doublé de la trappe de la batterie.

On remarque également un autre bouton isolé et accessible avec l'index de la main gauche. Celui-ci permet de faire défiler l’affichage sur le petit écran de l’ordinateur de bord.