Une fabrication soignée associée à un design franchement réussi, telle est la recette du jeune constructeur britannique Maeving pour sa première moto électrique. Conçue pour la ville où elle s'illustre par sa facilité et son agilité, son moteur de 11,1 kW en pic lui permet aussi d'emprunter les voies rapides sans trop se poser de question. Si ce n'est celle de l'autonomie avec une jauge qui se vide à vue d'œil à vitesse élevée, telle une vraie peau de chagrin. Le banlieusard qui veut donc passer à la moto électrique aura donc tout intérêt de disposer d'un point de recharge à destination. L'opération est d'autant plus simple que les batteries sont amovibles et que 2h30 suffisent pour passer de 20 à 80 % de capacité.

Proposée à partir de 8 995 euros, la Maeving RM1S fait payer cher son style et sa finition à grand renfort d'aluminium et de carbone. Surtout avec une puissance plutôt modeste à l'accélération, y compris en mode sport. Un roadster au look plus classique tel que la Ebroh Bravo avec ses 100 km d'autonomie débute à 4 490 euros quand une Niu RQi Sport annoncée pour 120 km d'autonomie est proposée pour 6 999 euros. De son côté, la Super Soco TS Street Hunter Pro dont le design lorgne du côté des Kawasaki Z, peut parcourir jusqu'à 120 km là aussi, avec un prix à partir de 5 490 et même moins de 4 300 euros au jeu des promotions.

Caradisiac a aimé