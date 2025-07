Alors que nous quittons la concession parisienne Maze, qui nous a confié la Maeving RM1S, les premiers tours de roues sont marqués par la sensation de légèreté de la moto. La position de conduite est tout ce qu'il y a de naturelle, pas trop penché vers l'avant et les genoux légèrement pliés. Ceci étant, les grands gabarits risquent de se sentir à l'étroit quand les débutants et les motards (es) les plus petits seront rassurés en posant les deux pieds à terre à l'arrêt.

Légèrement reculé, le guidon est agréable, tandis que les rétroviseurs relevés qui sont intégrés aux extrémités offrent une excellente visibilité arrière. En revanche, on apprécie moins le grip trop marqué des poignées, mais qu'importe au final quand on porte des gants qui, on le rappelle, sont obligatoires à moto. Par contre, nous aurions vraiment préféré des repose-pieds plats plutôt qu'arrondis. Un peu glissants, il reste facile de s'en contenter lors des courts trajets auxquels se destine la Maeving RM1S.

Compacte, celle-ci se faufile absolument partout avec aisance. La moto est bien équilibrée mais les gros pneus demandent un engagement certain. Intégré dans le moyeu de la roue arrière, le moteur électrique qui développe 7,2 kW de puissance nominale, s'illustre par sa douceur. Même en mode sport, ne vous attendez pas à jouer les fusées au feu vert contrairement à d'autres deux roues électriques. Car quel que soit le mode de conduite choisi, l'accélération est toujours très linéaire, ce qui rassurera le motard débutant.

La suspension est assurée par une fourche télescopique qui offre un débattement de 110 mm à l'avant, et deux amortisseurs avec réglage de la précharge offrant 80 mm de débattement. Le confort est ici de mise, mais la détente importante à l'arrière peut surprendre le motard quand la conduite devient plus dynamique sur route dégradée.

De la même façon, il faudra anticiper ou à défaut savoir gérer les freinages appuyés avec le frein à disque de 300 mm à l'avant et de 180 mm à l'arrière. En effet, le système est combiné avec une puissance de 40 % à l'avant et 60 % à l'arrière, et donc dépourvu d'un ABS. Lors de notre essai par temps sec, nous avons constaté sa puissance et souvent bloqué la roue arrière en simulant un freinage d'urgence.

Venons-en enfin à la question que vous vous posez sûrement : quelle autonomie pour cette sympathique moto électrique affichée à moins de 10 000 euros ? Et comme d'habitude, tout va dépendre de votre style de conduite et du parcours. Taillé pour la ville, le mode éco bride la vitesse de la Maeving RM1S à 50 km/h. Pratique pour rester dans les clous dans une ville comme Paris, mais parfois risqué quand la puissance se fait indispensable pour se sortir d'une situation à risque sur le périphérique par exemple. Ceci étant, c'est clairement le mode à privilégier pour s'approcher de l'autonomie maximale annoncée de 145 km.

Le mode normal autorise des pointes jusqu'à 85 km/h environ sur autoroute, avec toujours la même linéarité dans les accélérations. Celui-ci offre un bon rapport performance/consommation, avec toutefois une perte de puissance en côte que nous avons estimée à 10 %. Par ailleurs, une fois sur autoroute et en l'absence d'information sur la consommation dans l'ordinateur de bord, nous avons tant bien que mal estimé cette dernière à 1 % de batterie par kilomètre environ, en conduisant poignée en coin, sans dénivelé.

Restait à basculer en mode Sport, avec une surprise en ce qui concerne la vitesse maximale de la Maeving RM1S. En effet, alors que la graduation du compteur de vitesse s'arrête à 110 km/h, l'aiguille continue de monter jusqu'à 120 km/h environ. Revers de la médaille, la consommation explose à 1 % de batterie par 300/400 m parcourus ! Notez enfin que la moto n’a pas non plus apprécié notre traitement de choc. Certes, nous sommes arrivés à destination sans encombre, mais plusieurs témoins d’alerte sont apparus sur l’instrumentation, probablement liés à la température élevée des batteries ou du moteur.