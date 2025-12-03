C’est le Krazy Winter chez Kawasaki avec des prix qui fondent comme la neige au soleil

Depuis le 1er décembre dernier, et jusqu’au 31 janvier 2026, Kawasaki propose des offres exclusives sur de nombreux modèles des millésimes 2024 et 2025 de ses différentes gammes.

Les roadsters bénéficient par exemple d’un avantage client pouvant grimper jusqu’à 1 200 euros pour l’achat d’une Kawasaki Z900 70 kW 2025 (650 euros pour la version « full »), et 650 euros pour la Z500 SE 2024.

C’est sur la gamme des trails que l’avantage est le plus conséquent, avec jusqu’à 2 200 euros sur la Versys 1000 SE 2024. Les Kawasaki Versys 1100 S 2025 et Versys 1100 SE 2025 profitent quant à elles d’un avantage client de 850 euros.

Les routières Ninja 1100SX et Ninja 1100SX SE bénéficient pour leur part d’un avantage client de 1 500 euros et la rétro Z650RS 2024 de 1 100 euros.

Pour les customs Kawasaki Eliminator 500 2024, Eliminator 500 SE 2025 et Vulcan S 2025, l’avantage client est de 650 euros.

Les avantages clients des offres « Krazy Winter » peuvent prendre différentes formes : aide à la reprise, remises sur les modèles, avantages sur les accessoires ou aide pour le permis.

Les hybrides et électriques Kawasaki peinent à trouver preneur malgré les remises

Dans le même temps, les modèles électriques et hybrides proposés par Kawasaki, les Z e-1, Ninja e-1 et Z 7 Hybrid et Ninja 7 Hybrid profitent toujours de tarifs attractifs, respectivement affichés à 4 999 euros, 5 999 euros et 7 999 euros.

La gamme off-road MX Kawasaki n’est pas oubliée, avec les offres spéciales Team Green sur les modèles KX et KLX des millésimes 2022 à 2026.