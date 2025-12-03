Les plaques d’immatriculation se mettent au rose

Seize ans après la mise en place du nouveau format d’immatriculation, un dispositif inédit va prochainement être mis en place. Il sera matérialisé par l’apparition de plaques d’immatriculation roses sur certains véhicules.

Ce format particulièrement reconnaissable est attendu sur les routes pour le début de l’année 2026.

Ces plaques minéralogiques d’un nouveau genre orneront les véhicules faisant l’objet d’une immatriculation provisoire en W ou WW, qu’ils soient neufs et en attente d’une immatriculation définitive, mais aussi ceux immatriculés à l’étranger en cours d’immatriculation en France et ceux des professionnels en essai sur route.

Cela concerne environ 460 000 véhicules chaque année qui peuvent ainsi rouler jusqu’à quatre mois (deux mois renouvelables automatiquement) avec cette immatriculation provisoire.

En plus du coloris rose facilement identifiable, figurera sur la plaque d’immatriculation la date de fin de validité du certificat d’immatriculation provisoire.

De nouvelles plaques d’immatriculation provisoires pour les motos et voitures

D’après Marie-Pierre Vedrenne, ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur : « La mise en place de ces plaques roses, très reconnaissables, permettra de mieux repérer et contrôler les véhicules sous immatriculation provisoire dans la circulation. Même si la fraude reste un phénomène marginal par rapport à l’ampleur des activités au sein du SIV (qui compte 65 millions de dossiers), elle a pris de l’ampleur ces dernières années et de nombreuses actions, efficaces et opérationnelles sont déployées pour juguler et réduire ce fléau. »

En effet, faute de combinaisons WW suffisantes, les mêmes numéros minéralogiques sont réattribués sur de nouveaux véhicules tous les 14 mois environ, engendrant parfois des situations complexes pour les propriétaires avec un numéro commun à deux véhicules.

Si cette nouvelle mesure ne devrait pas empêcher cette situation, elle rendra les véhicules disposant d’une immatriculation provisoire plus facilement repérables par les forces de l’ordre.