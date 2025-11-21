La Kawasaki ZX-4RR star d’une nouvelle coupe

Moto pensée pour la piste, la sportive de moyenne cylindrée Kawasaki ZX-4RR sera la star d’une nouvelle formule de courses intégrées au sein des Coupes de France Promosport en 2026.

Accessible et encadrée, la Coupe ZX-4RR a déjà un calendrier établi : Nogaro (32) les 21 et 22 mars, Alès (30) les 11 et 12 avril, Carole (93) les 16 et 17 mai, Pau-Arnos (64) les 25 et 26 juillet, Lédenon (30) les 22 et 23 août et enfin Magny-Cours (58) du 24 au 27 septembre 2026.

Pour favoriser la régularité, le classement final sera établi sur les cinq meilleurs résultats en course de chaque pilote.

Machine conçue pour offrir des sensations de pilotage pures, la Kawasaki ZX-4RR profite d’un kit Racing spécifique pour passer de la route au circuit. Ce package inclut des bouchons de centrale ABS, des durites de frein avant et arrière tressées, un kit de carénages poly S2 Concept complet et une bulle, un covering intégral S2 Concept, un amortisseur arrière K-Tech, un kit de cartouche de fourche K-Tech, une ligne d’échappement complète Spark, des pneumatiques Pirelli Diablo Supercorsa, des protections moteur GB Racing, une reprogrammation du boîtier ECU, des platines de repose-pieds reculées et une tente pour le paddock.

Pour accompagner les pilotes lors des épreuves, Kawasaki met aussi en place une assistance compétition sur les circuits avec le soutien des concessionnaires locaux.

Le vainqueur de la coupe 2026 se verra offrir par Kawasaki France la prise en charge de sa licence FFM en 2027 pour courir en 600 Promosport, l’intégralité des engagements pour courir compétition sur une Ninja ZX-6R lors de la saison 2027 et un tarif spécifique sur le prix d’achat de la moto par l’intermédiaire d’un concessionnaire Kawasaki.