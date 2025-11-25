Kawasaki dévoile le prix de sa nouvelle Ninja ZX-10R 2026

Hypersport de la gamme Kawasaki, la ZX-10R est en quête de renaissance.

Pour son millésime 2026, la grosse sportive verte évolue notamment avec un nouveau package aérodynamique, doté de larges ailerons, qui augmentent l’appui à haute vitesse et améliorent la précision du train avant en virage. Des appendices qui génèrent 25 % d’appui en plus selon les ingénieurs japonais. Ce nouvel ensemble aéro et son admission Ram Air offrent donc à la ZX-10R un nouveau « visage » pour 2026.

Le moteur quatre-cylindres en ligne de 998 cm3 de la Ninja ZX-10R, désormais homologué Euro5 +, conserve les performances de son prédécesseur avec une puissance de 203 chevaux (213 chevaux avec Ram Air).

Un aéro largement revu pour briller de nouveau en Superbike

Les mises à jour de la géométrie du châssis, adaptées aux effets des nouveaux ailerons, améliorent aussi la traction de la roue arrière et augmentent les forces secondaires en virage. Les doubles étriers monoblocs Brembo M50 hautes performances, associés à de grands disques de 330 mm et à un maître-cylindre radial assurent le freinage de la Kawasaki ZX-10R.

Le cockpit accueille maintenant un écran couleur TFT de 5 pouces plus grand et connecté via l’application Rideology The App Motorcycle. Pour 2026, la navigation virage par virage fait son apparition.

Attendue dans les concessions au second semestre 2026, la nouvelle Kawasaki Ninja ZX-10R sera disponible à partir de 18 999 €.