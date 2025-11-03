De nouveaux ailerons pour relancer la Kawasaki ZX-10R

Hypsersport de la gamme Kawasaki, la ZX-10R a déjà marqué l’histoire du championnat du monde Superbike en remportant sept titres.

Aujourd’hui en quête de renaissance et d’un statut à retrouver, la sportive japonaise profite pour son millésime d’une sérieuse mise à jour.

Le changement le plus marquant, et identifiable au premier coup d’œil est le nouveau package aérodynamique, doté de larges ailerons, qui augmentent l’appui à haute vitesse et améliorent la précision du train avant en virage.

Selon la marque, lors du réglage de l’angle des ailerons, les ingénieurs ont pris en compte le compromis entre portance (ClfA) et traînée (CdA). Et grâce à la plus grande surface frontale des nouveaux ailerons, la génération d’appui (ou la suppression de portance) a été augmentée d’environ 25 %.

Ce nouvel ensemble aéro et son admission Ram Air offrent donc à la ZX-10R un nouveau « visage » pour 2026.

Côté puissance, le moteur quatre-cylindres en ligne de 998 cm3 de la Ninja ZX-10R, désormais homologué Euro5 + conserve les performances de son prédécesseur (203 chevaux et 213 chevaux avec Ram Air) tout en offrant des émissions améliorées, grâce notamment à l’ajout d’un second capteur d’oxygène.

Une moto, deux versions pour la sportive Kawasaki

Les réglages de la fourche avant BFF (Balance Free Front Fork) et de l’amortisseur arrière BFRC lite (Balance Free Rear Cushion), développés en WorldSBK, restent orientés pour être optmiaux sur piste. Parallèlement, les mises à jour de la géométrie du châssis, adaptées aux effets des nouveaux ailerons, améliorent la traction de la roue arrière et augmentent les forces secondaires en virage. Les doubles étriers monoblocs Brembo M50 hautes performances, associés à de grands disques de 330 mm et à un maître-cylindre radial assurent le freinage.

Le cockpit accueille un écran couleur TFT de 5 pouces plus grand et offrant l’application Rideology The App Motorcycle qui permet de connecter la machine à son smartphone pour accéder à un large éventail d’informations et de réglages. Pour 2026, la navigation virage par virage fait son apparition.

La déclinaison la plus sportive, la Ninja ZX-10RR 2026, conserve les bielles et pistons Pankl ainsi que les durites de frein avant tressées.

Un amortisseur de direction Öhlins réglable manuellement est aussi installé de série sur la Ninja ZX-10RR comme sur la Ninja ZX-10R.

La Ninja ZX-10R sera disponible à partir du second trimestre 2026. Son tarif sera communiqué prochainement.