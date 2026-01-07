Vente Alcopa le 8 janvier à Ste Geneviève-des-Bois : 96 motos

C’est reparti pour une nouvelle année de ventes aux enchères. Et ça commencera dès ce jeudi 8 janvier par la vente multisite (Beauvais, Lyon, Marseille, Nancy, Paris Sud, Rennes et Tours) qu’Alcopa organise toutes les trois à quatre semaines.

Au programme de cette vacation, 96 machines seront disponibles. La vente commencera à 10 heures et vous pourrez la suivre (et éventuellement enchérir) en présentiel à Sainte Geneviève-des-Bois ou depuis les sites internet d’Alcopa et d’interencheres.

Frais et conditions de vente

Pour les 50 cm3 ou les équivalents en électrique, les frais sont fixes et ils s’élèvent à 320 euros. Si vous enchérissez via le site interencheres.com, il faudra compter en plus 80 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Pour les autres machines de cette vente, les frais seront 14,40 % TTC du montant de l’adjudication avec un minimum de 360 € TTC. À cette somme viendront s’ajouter 140 euros de frais fixes + 85 € TTC si le véhicule bénéficie d’une garantie CIRANO (voir la description de chaque lot). Et comme pour les 50 cm3, si vous portez vos enchères via interencheres.com, il faudra compter en plus 80 € TTC ou + 4 % TTC si le matériel n’est pas immatriculé.

Le règlement pourra être effectué par virement ou par carte bancaire.

Trois roues, quatre roues et électriques

L’aventure du scooter électrique « made in France » tentée par Red Electric est malheureusement terminée depuis maintenant presque trois ans (voir l’article d’Olivier à ce sujet en cliquant ici). Mais il reste encore des stocks de véhicules neufs. En voici un exemple avec ce Red E + mis en circulation le 13 novembre 2025 et qui n’a qu’un kilomètre à son compteur. Son estimation est proposée à 800 euros et comme c’est un équivalent à un 50 cm3, des frais fixes de 320 euros viendront s’ajouter au montant de l’adjudication. Un autre exemplaire estimé à 1 000 euros sera également disponible.

On attend un minimum de 500 euros pour ce Scooter Piaggio MP3 400 cm3. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il est de 2009 et qu’il est disponible sur le site de Lyon.

Toujours sur trois roues, vous pouvez opter pour ce Niken de chez Yamaha. Là encore, on sait juste qu’il est de 2018, que son estimation est à 3 000 euros et qu’il sera à récupérer à Paris Sud.

Du côté des quads, ce Kymco 550 MXU de 2021 est estimé à 2 800 euros. Il est précisé qu’il y a un souci du côté de la boîte de vitesses car ces dernières ont du mal à passer.

On se retrouve page suivante sur deux roues…