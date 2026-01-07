Sur deux roues avec un petit budget

Cette Yamaha 850 TDM de 1996 va bientôt atteindre le cap des 80 000 kilomètres. L’estimation n’est qu’à 1 euro (comptez quand même un minimum de 500 euros pour les frais de vente). Vous vous imaginez bien que quelques travaux sont à prévoir. Sont précisés dans la description : batterie, kit chaîne, joints spi et vidange à prévoir, bulle et rétroviseurs démontés. Elle se trouve sur le site de Rennes.

Toujours dans le secteur de Rennes, on attend un minimum de 2 600 euros pour cette KTM Adventure 990 cm3. Elle est de 2010 et affiche 53 534 kilomètres. Un entretien complet sera à prévoir et il est précisé que le voyant ABS est allumé et que la bulle est cassée.

Une batterie neuve et c’est reparti pour cette Triumph 900 cm3 TT Legend de 2001. Avec 53 175 kilomètres à son compteur, l’estimation proposée à 1 100 euros est alléchante. La belle sera disponible à Tours (37).

Là, le budget sera un peu plus important (estimation proposée à 5 000 euros) pour cette Aprilia RS 660 qui vient juste de passer le cap des 28 000 kilomètres. Elle est de 2022 et il est précisé que le voyant moteur est à contrôler. Celui qui l’emportera devra se rendre sur le site de Paris Sud pour en prendre possession.