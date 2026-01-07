Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Vente Alcopa le 8 janvier à Ste Geneviève-des-Bois : 96 motos

Jean Jacques Cholot

2. Vente Alcopa du 8 janvier à Sainte Geneviève-des-Bois : sur deux roues

 

Vente Alcopa le 8 janvier à Ste Geneviève-des-Bois : 96 motos

Sur deux roues avec un petit budget

 Cette  Yamaha 850 TDM de 1996 va bientôt atteindre le cap des 80 000 kilomètres. L’estimation n’est qu’à 1 euro (comptez quand même un minimum de 500 euros pour les frais de vente). Vous vous imaginez bien que quelques travaux sont à prévoir. Sont précisés dans la description : batterie, kit chaîne, joints spi et vidange à prévoir, bulle et rétroviseurs démontés. Elle se trouve sur le site de Rennes.

Yamaha TDM 850 cm3 1996 (lot n° 43)
Yamaha TDM 850 cm3 1996 (lot n° 43)

 

 Toujours dans le secteur de Rennes, on attend un minimum de 2 600 euros pour cette KTM Adventure 990 cm3. Elle est de 2010 et affiche 53 534 kilomètres. Un entretien complet sera à prévoir et il est précisé que le voyant ABS est allumé et que la bulle est cassée.

KTM 990 cm3 Adventure 2010 (lot n° 53)
KTM 990 cm3 Adventure 2010 (lot n° 53)

 

 Une batterie neuve et c’est reparti pour cette Triumph 900 cm3 TT Legend de 2001. Avec 53 175 kilomètres à son compteur, l’estimation proposée à 1 100 euros est alléchante. La belle sera disponible à Tours (37).

Triumph 900 cm3 Legend TT 2001 (lot n° 34)
Triumph 900 cm3 Legend TT 2001 (lot n° 34)

 

 Là, le budget sera un peu plus important (estimation proposée à 5 000 euros) pour cette Aprilia RS 660 qui vient juste de passer le cap des 28 000 kilomètres. Elle est de 2022 et il est précisé que le voyant moteur est à contrôler. Celui qui l’emportera devra se rendre sur le site de Paris Sud pour en prendre possession.

Aprilia RS 660 cm3 2022 (lot n° 23)
Aprilia RS 660 cm3 2022 (lot n° 23)
