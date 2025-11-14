Le retour du roi : le moteur quatre cylindres renaît plus fort que jamais !

L’histoire semblait écrite. Les bicylindres, moins chers à produire, plus simples à homologuer et plus dociles, ont balayé les quatre cylindres de moyenne cylindrée dans les années 2010. Même Yamaha a vacillé : la série des FZ (600 à 800 cc) s’est effondrée, forçant la marque à créer la MT-07 et son fameux CP2. Un virage décisif qui devait marquer la fin du quatre cylindres… du moins, c’est ce qu’on croyait.

Mais les quatre cylindres n’étaient pas morts. Ils attendaient juste leur revanche. Aujourd’hui, ils sont partout. Parmi les motos les plus vendues de l’année, on compte onze modèles équipés de cette architecture. Et Honda vient de frapper un grand coup en Chine avec un tout nouveau 502 cc de 80 chevaux, destiné à ses CB et CBR. Une preuve éclatante que le quatre cylindres n’a pas dit son dernier mot, même sur le segment des moyennes cylindrées.

Kawasaki, la gardienne du temple, Suzuki et Honda, la tradition perpétuée

S’il y a bien une marque qui incarne la résistance, c’est Kawasaki. Elle aligne plus de quatre cylindres que quiconque : de la Z900, best-seller des roadsters, à la H2 suralimentée, monstre capable de dépasser les 300 ch dans sa version piste. Et pour les nostalgiques, elle a même ressuscité la Z1100, digne héritière d’une lignée mythique.

Suzuki conserve la couronne du gigantisme avec l’incontournable Hayabusa, son bloc de 1 340 cc et 190 ch, toujours aussi sauvage. À ses côtés, la GSX-R1000R et son légendaire moteur K5 se déclinent en roadster, sport-touring et même en version A2 — un exploit d’adaptation.

Chez Honda, le quatre cylindres est un pilier. De la CBR1000RR-R Fireblade (218 ch) aux CB650R et CBR650R européennes, il reste omniprésent. Et l’arrivée de la nouvelle 500 Four confirme que la marque japonaise n’a aucune intention de tourner la page : le monde a encore besoin de cette sonorité métallique unique, reconnaissable entre mille.

Yamaha, BMW, MV Agusta : l’art de la singularité

Yamaha, pourtant séduit par les CP2 et CP3, conserve un joyau : le CP4 de la R1 et de la MT-10, un moteur au vilebrequin à plans croisés qui transforme complètement la sonorité et le caractère.

BMW, de son côté, joue la carte de la sophistication : son ShiftCam de 999 cc adapte la distribution pour offrir des performances optimales à tous les régimes. Ce bijou propulse les S1000RR et M1000RR, flirtant avec les 218 chevaux.

Et puis, MV Agusta. Fidèle à son ADN, elle maintient ses Brutale et Superveloce 1000, deux œuvres d’art italiennes à 208 ch, qui crient leur passion à plein régime.

Ce qui devait être la fin s’est transformé en renaissance. Le quatre cylindres s’est adapté à tous les styles : roadsters, sportives, routières ou néo-rétros, de 399 cc à plus de 1 300 cc. Sa musique métallique n’a pas changé, ses performances sont meilleures que jamais et sa légende continue de grandir.

Dans un monde saturé de bicylindres sages et de moteurs électriques silencieux, le quatre cylindres devient un symbole de résistance mécanique. Ce moteur, que l’on disait dépassé, rappelle aujourd’hui à tous une évidence : tant qu’il y aura des passionnés, le quatre cylindres vivra.