KTM rappelle ses moyennes cylindrées
Après la campagne de rappel concernant le remplacement du joint du bouchon de réservoir pour les 125, 390 et 990 Duke 2024, KTM annonce à présent le déploiement d’une mise à jour logicielle pour les 390 Enduro R, SMC R, Adventure R, Adventure X (2025 et 2026), ainsi que pour la 390 Duke (2024 à 2026).
Il y a quelques semaines, la marque autrichienne KTM annonçait le rappel mondial des 125, 250 (non commercialisée en France), 390 et 990 Duke 2024 pour le remplacement préventif du joint du bouchon de réservoir. Lors de contrôles qualité il avait été constaté que certains joints de bouchon de réservoir pourraient ne pas être entièrement conformes aux normes de qualité KTM. En raison d’écarts de matériaux, de petites fissures pourraient apparaître dans le joint, pouvant entraîner une fuite de carburant au niveau du bouchon de réservoir.
Après cette première campagne, le constructeur autrichien vient d’en annoncer une autre, qui concerne cette fois les modèles 390 Enduro R, SMC R, Adventure R, Adventure X (millésimes 2025 et 2026), et de nouveau la 390 Duke (millésimes 2024 à 2026).
Une mise à jour du logiciel à faire en concession
Le rappel consiste cette fois en une mise à jour du logiciel du calculateur moteur (ECU) afin d’éviter les risques de calage moteur à bas régime ou lors des décélérations, et d’accroître le couple pour une meilleure stabilité du moteur.
La procédure dans ce cas reste identique aux autres campagnes de rappel, avec un courrier transmis par courrier aux propriétaires concernés, les invitant à contacter un concessionnaire KTM agréé pour programmer une mise à jour logicielle gratuite.
La vérification des motos concernées et la liste complète des concessionnaires sont disponibles dans la rubrique « Service » du site web officiel de KTM.
