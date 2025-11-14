KTM bientôt rachetée par CFMoto ?

Avec un savoir-faire sportif qui se perfectionne de mois en mois, une prise de température dans les petites catégories du championnat du monde MotoGP, le constructeur chinois CFMoto semble faire de la compétition sa prochaine cible prioritaire pour accentuer sa visibilité internationale.

Alors que tous les regards sont désormais déjà tournés vers 2027, qui marquera le début d’une nouvelle ère pour le MotoGP avec l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement technique, la marque chinoise tente de se placer pour obtenir sa place sur la grille de la plus prestigieuse compétition moto du monde.

Et pour cela, la cible de CFMoto se nomme KTM.

Pris dans la tourmente depuis plusieurs mois, le constructeur autrichien pourrait décider de dire stop à son engagement en catégorie reine après 2027. La décision finale appartiendrait désormais au nouvel actionnaire majoritaire de KTM, le groupe indien Bajaj.

Un nouveau constructeur en MotoGP ?

Cette incertitude concernant l’avenir de KTM pourrait ainsi profiter à CFMoto, qui paraît déterminé à s’implanter en MotoGP durablement. La stratégie envisagée par la firme chinoise serait à présent de racheter la place occupée par KTM pour s’assurer de sa présence sur la grille MotoGP avec ses couleurs.

Associée aux rumeurs concernant le retour d’un Grand Prix de Chine au calendrier du MotoGP dans les prochaines années, celle du rachat de l’équipe KTM par CFMoto prend également de l’épaisseur, et résulterait d’une stratégie cohérente dans le cadre du développement du constructeur chinois à l’international. Un prix de 100 millions d’euros est même déjà évoqué.

2027 pourrait décidément marquer une nouvelle étape pour le MotoGP.