MotoGP : de gros changements à venir

Alors que nous n'en sommes qu'au tout début de la saison 2024 de MotoGP, on connaît déjà les grandes lignes du règlement technique qui entrera en vigueur en 2027.

Comme cela était évoqué depuis plusieurs semaines, l’une des mesures principales de ce nouveau règlement, qui sera valable pour cinq saisons, de 2027 à 2031, est l’abaissement de la cylindrée des motos, passant des 1 000 cm3 actuels à 850 cm3. Une décision qui s’inscrit dans une volonté de limiter la puissance des motos et d’améliorer la sécurité des pilotes, mais aussi de réduire l’empreinte écologique de la discipline qui utilisera par ailleurs 100 % de carburant d’origine non fossile.

L’aérodynamisme des motos sera également revu, avec un règlement technique qui n’interdira finalement pas les appendices aéro, mais en réduira la taille. La largeur maximale du carénage avant va passer de 600 à 550 mm, et l'extension maximale du nez de la moto perdra également 50 mm. La hauteur maximale arrière sera aussi réduite, de 1250 mm à 1150 mm, tandis que les appendices situés à l’arrière devront être homologués en même temps que le reste du package aérodynamique, ce qui aujourd’hui n'est pas le cas, et qu’une seule mise à jour sera possible durant la saison.

Les différents systèmes de types « holeshot devices » permettant d’abaisser les motos au départ seront quant à eux interdits.

Parmi les autres modifications notables, le poids minimal des MotoGP sera réduit à 153 kg contre 157 kg, notamment via la réduction de la contenance des réservoirs, qui passera de 22 litres actuellement à 20 litres pour la course du dimanche.