Un nouveau propriétaire pour le MotoGP : des changements importants à prévoir ?

Comme cela était pressenti, le groupe américain Liberty Media, déjà propriétaire du championnat du monde de Formule 1 a complété son portefeuille avec l’acquisition de Dorna Sport, et donc du championnat MotoGP.

L’accord entre toutes les parties, qui sera annoncé en grande pompe à l’occasion du Grand Prix d’Austin, qui se tiendra aux États-Unis dans moins de deux semaines, porte sur l’acquisition de Dorna Sports, la société détentrice des droits du MotoGP (catégories MotoGP, Moto 2, Moto 3 et Moto E), mais aussi du championnat du monde Superbike (WSBK) et du futur championnat féminin FIM.

Un changement de propriétaire, même si Carmelo Ezpeleta, le boss de Dorna Sports devrait rester aux manettes dans un premier temps, qui pourrait occasionner quelques changements dans le futur, le groupe américain ayant déjà procédé ainsi lors du rachat de la Formule 1 en 2017.

Pour Liberty Media, qui possède désormais 86 % des actions de Dorna Sports, la volonté sera vraisemblablement d’internationaliser un championnat où 16 des 22 pilotes de la catégorie MotoGP sont Espagnols ou Italiens, alors qu’on compte 15 nationalités en Formule 1 ! Deux nations fortes du sport moto toutefois surreprésentées, tant sur la grille qu’en termes de calendrier, avec à elles deux, 6 Grand Prix sur 21.

Ce processus d’internationalisation avec des pilotes venus de tous les continents, dans le but de toucher un plus large public dans le monde, devrait, certes, demander du temps, mais sera très certainement reproduit à l’échelle du MotoGP, notamment via le développement et la mise en valeur des catégories inférieures. On peut penser au JuniorGP, qui est aujourd’hui un vivier de jeunes talents, et qui devrait poursuivre son recrutement international afin d’accompagner des pilotes venus des quatre coins du monde vers le championnat du monde MotoGP et les catégories intermédiaires.

Avec cette passation de pouvoir, le MotoGP va certainement évoluer sur de nombreux plans, avec une volonté de faire du championnat moto un spectacle à grande échelle. Espérons toutefois que cela ne soit pas au détriment du sportif.