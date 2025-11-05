Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
210 ch, plus de 300 km/h, voici le missile de CF Moto avec sa V4 SR-RR à Milan

Voici sûrement l’une des sensations de ce salon de Milan 2025 et celle-ci provient de Chine et du stand de CF Moto avec la V4 SR-RR, une super-sportive de 210 ch, qui prouve la volonté de CF de concurrencer les marques premium comme Ducati et BMW.

Après Norton et sa Manx R, voici une nouvelle supersportive mais cette dernière ne vient pas non plus d’un constructeur historique, mais de la Chine puisqu’elle provient de CF Moto.

Directement dérivé du concept « Master of Speed », cette V4 SR-RR est un démonstrateur technologique pour le constructeur chinois puisqu’elle est dotée pour la première fois de l’univers de la moto d’ailerons aérodynamiques actifs, capables de s’ajuster en temps réel selon la vitesse et les conditions de conduite, ce qui permet d’optimiser la stabilité et réduit la traînée.

Ces ailerons sont énormes mais surtout mobiles, ce qui est une grande innovation
Ces ailerons sont énormes mais surtout mobiles, ce qui est une grande innovation

Mais c’est aussi du côté du moteur que cette V4 SR-RR impressionne avec son V4 de 997 cm³ développant plus de 210 chevaux lui permettant d’atteindre plus de 300 km/h en vitesse maximale. Mais c’est, une nouvelle fois, la technologie qui surprend, car il s’agit d’un bloc à rotation inversée, ce qui améliore la motricité et la maniabilité. Parmi les autres originalités, on notera aussi la présence du réservoir placé sous la selle et la présence d’une double sortie d’échappement Akrapovic en titane.

L’architecture choisie pour le châssis est celle d’un cadre monocoque en aluminium et d’un moteur porteur, de quoi apporter un surcroît de rigidité.

L’électronique est bien évidemment à la pointe du progrès avec contrôle de traction, un anti-wheeling, la gestion du frein moteur et bien évidemment des modes dynamiques évolutifs.

Toujours en phase de prototype, le modèle de série devrait faire ses débuts en 2026.

