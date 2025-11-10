Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
CFMoto muscle son offre avec un nouveau gros trail

Déjà bien présent sur le marché des trails avec ses 450MT, 700MT et 800MT, CFMoto va ajouter un nouveau modèle à son catalogue : la 1000MT-X. Une moto qui repose sur un bicylindre en ligne de 946 cm3 qui a été présentée lors du salon EICMA de Milan.

Outre l’hypersportive V4 SR-RR, au succès populaire incontestable, le stand CFMoto du salon de Milan, qui a fermé ses portes ce dimanche, exposait également un tout nouveau trail : la 1000MT-X.

Une moto taillée pour l’aventure qui est animée d’un moteur bicylindre en ligne de 946 cm3 offrant une puissance de 83 kW (112,8 chevaux) à 8 500 tr/min et un couple de 105 Nm à 6 250 tr/min.

Conforme Euro5 +, il est complété par un embrayage assisté, un contrôle de traction Bosch réglable sur trois niveaux et une boîte de vitesses à six rapports.

Reposant sur un cadre en alliage d’aluminium, le gros trail chinois dispose aussi d’une fourche inversée KYB de 48 mm à l’avant et d’un amortisseur arrière Monoshock, l’un comme l’autre étant entièrement réglables.

Le freinage est pour sa part confié à Brembo avec des étriers radiaux et deux disques de 320 mm à l’avant, et un seul disque de 260 mm à l’arrière. Le tout est complété par un ABS Bosch également actif en courbe.

Un nouveau gros trail arrive sur le marché

Affichant 222 kg sur la balance, dotée d’un réservoir de 22,5 litres, de roues avec jantes à rayons de 21 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière, la CFMoto 1000MT-X est chaussée de pneus Pirelli STR.

Côté équipement on retrouve un éclairage full LED et un écran TFT de huit pouces connecté via l’application CFMoto Ride.

La nouvelle CFMoto 1000MT-X, dont on ignore encore le tarif, sera prochainement disponible en coloris Zephyr Blue et Tactical Green.

