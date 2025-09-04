Un châssis en bois et un moteur de GasGas pour cette moto tout-terrain

On trouve de tout et n'importe quoi sur Internet et les réseaux sociaux.

Habituée des projets extravagants et farfelus, l'équipe de Cboys TV a publié il y a quelques jours une vidéo de son ultime création : une moto tout-terrain reposant sur un châssis en bois et un moteur GasGas.

Un projet totalement décalé à la vue des caractéristiques techniques de la moto et des contraintes qu'elle doit subir, ponctuées de sauts et chutes éventuelles.

Un contexte dans lequel le bois ne semble clairement pas le matériau le plus approprié pour résister à la torsion et aux vibrations malgré sa solidité et sa facilité à être travaillé.

L'équipe de Cboys ne s'en est pas inquiétée, et pour mener à bien son idée de base, a filé chez Home Dépôt acheter quelques planches de chêne, une essence de bois jugée particulièrement résistante.

Pour intégrer son cadre en bois, Cboys a choisi une GasGas MX. Et ce qui devait arriver arriva, après avoir été soumis à une contrainte même minimale, le cadre en bois s'est brisé en deux. Une issue qui n'avait rien finalement rien d'inattendue, y compris pour l'équipe de Cboys elle-même.

Un moteur de GasGas et un cadre en bois

Cboys n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai concernant les deux-roues atypiques. On retrouve sur leur chaîne Youtube la pit bike la plus haute du monde, des versions allongées plus ou moins utilisables d'engins aux caractéristiques inédites.

C'est toutefois la première fois que Cboys dote une moto tout-terrain d'un cadre en bois.

Et vu la finalité de cette première, on peut penser que ce sera aussi la dernière. À moins que l'équipe ne persiste.