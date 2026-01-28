KTM célèbre ses victoires sur le Dakar avec un coup de pouce de 300 euros sur les équipements

C’est ce qu’on appelle une « opération commando ». À l’image de la victoire historique de Luciano Benavides sur le dernier Dakar, il ne faudra pas perdre de temps pour profiter de l’offre mise en place par KTM.

Pour marquer le coup après avoir conservé sa couronne dans le désert saoudien et remporté également la catégorie Malle Moto avec Benjamin Melot, KTM lance une offre spéciale sur une fenêtre de tir très courte puisqu’elle ne sera valable que ce vendredi 30 et ce samedi 31 janvier.

Le deal est simple : pour tout achat d’une machine neuve parmi la gamme Enduro et Adventure de petite et moyenne cylindrées, KTM vous offre un bon d’achat de 300 €. De quoi se faire plaisir sur les rayons PowerParts (pour accessoiriser la moto) ou PowerWear (pour s’offrir la panoplie complète du parfait pilote « Orange »).

Les modèles concernés par l’opération sont les KTM 390 Adventure R et 390 Adventure X ainsi que les KTM 125 Enduro R et 390 Enduro R.

Une offre très limitée dans le temps

Attention toutefois, comme souvent chez KTM, il ne faudra pas traîner et se décider en un éclair. L’offre n’est valable que pendant ces deux jours chez les distributeurs agréés participant à l’opération.

C’est une belle occasion de se décider à franchir le pas avant de débuter la nouvelle saison moto.