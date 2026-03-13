Une grande première pour le nouveau Tricity 300, le scooter trois-roues urbain haut de gamme de Yamaha
Depuis son lancement en 2019, le Yamaha Tricity 300 s’est positionné comme l’un des modèles les plus populaires de la catégorie des scooters à trois roues. Le nouveau modèle 2026 bénéficie de nombreuses améliorations stylistiques et techniques, dont une innovation inédite dédiée à la sécurité du pilote, l’intégration d’un airbag frontal.
C’est une petite révolution dans le monde du trois-roues.
Pour 2026, Yamaha ne se contente pas d’affûter son Tricity 300. Le constructeur japonais frappe un grand coup en installant, pour la première fois sur un scooter de grande série, un airbag frontal intégré directement dans le tablier avant.
En cas de choc frontal, des capteurs de force G ordonnent le déploiement instantané du coussin pour absorber l’énergie cinétique du pilote. Un argument de poids pour ce scooter à vocation urbaine qui peut aussi compter sur le signal d’arrêt d’urgence (ESS) qui active les clignotants à LED à l’avant et à l’arrière en cas de freinage brusque.
Largement revu à l’occasion de ce millésime 2026, le Yamaha Tricity 300 évolue également stylistiquement avec un carénage avant plus élancé, et un carénage supérieur redessiné pour améliorer l’aéro. La face avant accueille désormais trois feux de position à LED empilés verticalement. À l’arrière, un nouveau feu à LED présente une configuration de trois sections qui complète les trois nouveaux feux de position.
Un restylage mais pas que pour le Yamaha Tricity 300 2026
Le nouveau Tricity 300 est aussi équipé d’un système de freinage doté de la même technologie électronique que celle utilisée sur les machines Supersport de Yamaha, avec un nouveau système ABS actif en courbe et un système de freinage intégral (UBS) qui ajuste les forces de freinage de manière équilibrée sur les trois roues. La combinaison du nouvel ABS actif en courbe et de l’UBS, ainsi que du système de contrôle de traction (TCS), permet d’éviter ainsi le blocage des roues lors du freinage, et le patinage de la roue arrière lors de l’accélération.
Le scooter urbain Tricity 300 dispose également d’un nouveau tableau de bord TFT couleur de 4,2 pouces sur le côté droit et un écran LCD de 2,8 pouces sur la gauche. Le nouveau tableau de bord permet la connectivité avec les smartphones via l’application MyRide (navigation Garmin gratuite via smartphone). Pour une sécurité renforcée lors de son stationnement, le Tricity 300 est équipé d’un frein de parking à cliquet, et le système de freinage avant et arrière monté sur le guidon est complété par un frein à pied.
Mécaniquement, le moteur monocylindre Blue Core de 292 cm3 (20,6 kW de puissance) est équipé d’un nouveau silencieux doté d’un catalyseur modifié qui réduit les émissions et pèse 800 g de moins, pour un poids total du scooter de 242 kg.
Le nouveau Yamaha Tricity 300 2026 sera disponible au cours du second trimestre en trois coloris : Milky White, Zen Green et Power Grey, à partir de 9 599 € pour la version standard et 10 399 € pour celle équipée de l’airbag de série.
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