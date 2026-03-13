C’est une petite révolution dans le monde du trois-roues.

Pour 2026, Yamaha ne se contente pas d’affûter son Tricity 300. Le constructeur japonais frappe un grand coup en installant, pour la première fois sur un scooter de grande série, un airbag frontal intégré directement dans le tablier avant.

En cas de choc frontal, des capteurs de force G ordonnent le déploiement instantané du coussin pour absorber l’énergie cinétique du pilote. Un argument de poids pour ce scooter à vocation urbaine qui peut aussi compter sur le signal d’arrêt d’urgence (ESS) qui active les clignotants à LED à l’avant et à l’arrière en cas de freinage brusque.

Largement revu à l’occasion de ce millésime 2026, le Yamaha Tricity 300 évolue également stylistiquement avec un carénage avant plus élancé, et un carénage supérieur redessiné pour améliorer l’aéro. La face avant accueille désormais trois feux de position à LED empilés verticalement. À l’arrière, un nouveau feu à LED présente une configuration de trois sections qui complète les trois nouveaux feux de position.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Un restylage mais pas que pour le Yamaha Tricity 300 2026