Marque italienne, style britannique, fabrication chinoise.

Ces dernières années, une vague de marques de motos européennes historiques a été relancée par de nouveaux propriétaires (majoritairement des groupes indiens ou chinois), avec un succès aléatoire. Parmi elles on retrouve Morbidelli.

L’ultime nouveauté de la marque du groupe Keeway (lui-même appartenant au géant chinois Qianjiang) veut attaquer l’un des modèles les plus iconiques du marché moto : la Triumph Bonneville.

Car ne vous fiez pas à son nom transalpin : la Timeless 1200 est une déclaration de guerre directe à la Triumph Bonneville. En reprenant une base technique déjà éprouvée (souvenez-vous de la Brixton Cromwell 1200, elle-même reprenant les caractéristiques du modèle chinois Gaokin GK1200), la Timeless peut donc compter sur le moteur bicylindre parallèle de 1 222 cm³ qui développe 82 chevaux et un couple de 108 Nm.

Une Bonneville « made in China » bientôt en Europe ?

Présentée en Chine, où elle est fabriquée, la Timeless peut aussi compter sur une injection Magneti Marelli, un ABS Bosch, des suspensions KYB (fourche de 41 mm avec soufflets), des freins Nissin, des pneus Pirelli Scorpion Rally STR et une chaîne DID.

Disponible à un tarif canon en Chine, environ 7 000 dollars (soit la moitié du prix d’une Bonneville), la Morbidelli Timeless pourrait aussi bientôt arriver en Europe dans le cadre du développement de la marque sur le Vieux Continent. Pour enfoncer le clou, Morbidelli propose une garantie de 6 ans ou 100 000 km.

La plateforme 1 200 cm3 Morbidelli devrait aussi prochainement s’élargir avec des versions Bobber et Scrambler.