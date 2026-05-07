La nouvelle Kawasaki KLE 500 peut-elle battre la CF Moto 450 MT ?

Le segment du trail est porteur et CFMoto y cartonne dans toutes les cylindrées… dont les plus petites : la 450 MT en provenance de Chine est n°1 des ventes chez les 500 cm³ et moins. Face à elle, Kawasaki oppose sa KLE 500, fabriquée en Thaïlande, une nouvelle venue classée dans le segment « adventure ».

Ces deux trails A2 sont motorisés par des bicylindres en ligne « 450 » (449 cm³ pour la « CF » et 451 cm3 pour la « Kawa ») et affichent une vocation off road avec leur jante avant de 21’’. Ils diffèrent cependant par le calage de leur vilebrequin (270° pour la Chinoise, 180° pour la Japonaise sauce thaï), leur tarif (la CF Moto 450 MT s’affiche 5 999 € contre 7 399 € pour la KLE 500 SE que nous avons essayée), leur niveau d’équipement comme vous le verrez plus loin… et leur philosophie générale.

Des cadres en tubes d’acier supportent dans les deux cas un petit bicylindre en ligne, à 2 ACT et 8 soupapes, refroidis par eau et alimentés par injection. En revanche, la boucle arrière du cadre Kawasaki est soudée alors que CF Moto propose un bâti arrière boulonné, donc démontable. Les deux motos pèsent le même poids à sec 176 kg à sec pour la KLE, 175 kg pour la MT mais les puissances diffèrent légèrement ; le 451 cm³ Kawasaki est moins super carré mais développe 45 ch à 9 000 trs/mn, soit 3 canassons de plus que les 42 ch à 8 500 trs/mn du 449 cm³ CF Moto, pourtant plus super carré (course beaucoup plus courte), mais calé à 270° et un rien plus comprimé. Le moteur chinois reprend néanmoins l’avantage en matière de couple avec 4,5 mkg à 6 250 trs/mn, soit 0,2 mkg de plus que le moteur Kawasaki (4,3 mkg à 6 000 trs/mn). Ce n’est pas négligeable et ça se ressent à l’utilisation mais le match n’est pas plié pour autant. Avec ses émissions de CO2 de 110 g/km, il est cependant moins vertueux que le moteur Kawasaki (93 g/km)… qui mérite donc sa coulée verte ! Coté électronique, les marques ne proposent pas de multiples réponses à la poignée de gaz ni de modes de conduite. Aussi, la puissance modeste des petits moteurs reste gérable à la poignée de gaz, la CFMoto dispose cependant d’un traction control désactivable, ce qui n’est pas le cas de la Kawasaki. Il n’y a pas non plus de régulateur de vitesse. Quant à l’ABS, il est se déconnecte sur les deux roues sur la Japonaise, sur la roue arrière uniquement pour la Chinoise.

La CFMoto dispose d’un étrier radial 4 pistons J Juan pinçant un disque de 320 mm, la Kawasaki, un étrier flottant 2 pistons juxtaposés Nissin pinçant un disque à pétales de 300 mm. Pour l’arrière, des étriers simple piston agissent sur des disques de respectivement 230 mm et 240 mm.

KLE et MT 450 sont suspendues par Kayaba avec notamment des fourches de 41 mm de diamètre disposant de 210 mm de débattement. Mais contrairement à Kawasaki, l’élément choisi par CFMoto est entièrement réglable. Le KYB arrière est réglable en précontrainte et en détente chez CFMoto, ce qui permet d’obtenir un peu plus de confort en libérant cette dernière. L’amortisseur arrière ne se règle qu’en précontrainte sur le KLE. Quand aux débattements, ils se valent (196 mm pour Kawasaki, 200 mm pour CFMoto).

Si les caractéristiques techniques sont proches, la CFMoto dispose d’une roue arrière de 18’’ (17’’ chez Kawasaki) qui lui ouvre un plus grand choix de pneumatiques tout-terrain. Aussi, sa garde au sol est très supérieure (22 cm contre 18,5 cm) et pourtant, sa hauteur de selle est très inférieure : les 82 cm d’origine sont réductibles à 80 cm via un réglage du point d’ancrage de l’amortisseur, c’est 87,5 cm sur la Japonaise. Des selles différentes sont proposées par les deux constructeurs, mais la Chinoise sera toujours plus accessible aux moins grands ; les plus grands pourront s’offrir une selle haute (+ 5 cm) pour 199 €.

Les concurrentes du jour diffèrent sensiblement en matière d’équipement : en version SE, la KLE est équipée d’un pare-brise rallye haut réglable (à l’aide d’outils) sur 3 positions ; comme sur d’autres modèles de la marque, notamment la 800 MTX, le pare-brise de la CFMoto 450 est minimaliste, il se règle manuellement en hauteur. Un élément haut est proposé (109 €).

Nos deux motos sont équipées de tableaux de bord TFT couleur assez complets. Plus grand (5’’), celui de la CF Moto paraît plus sophistiqué, il dispose de plusieurs affichages et se pilote via le commodo gauche. En matière de connectivité, le japonais est compatible avec l’application Kawasaki Rideology (mais nous n’avons pas réussi à faire fonctionner le système), celui de CFMoto via une application payante que nous n’avons pas utilisée.