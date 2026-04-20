Dévoilée à l’occasion de la dernière édition du salon EICMA de Milan, la CFMoto V4 SR-RR avait fait sensation dans les allées de l’événement italien.

Quelques mois plus tard, le constructeur chinois a présenté la version définitive de sa sportive, qui trônera au sommet de la hiérarchie de la gamme SR.

Une V4 SR-RR qui incarne la vision de CFMoto pour l’avenir du segment des superbikes.

La moto repose sur un moteur V4 à 90° de 997 cm³ développant 212 chevaux, avec un régime maximal de 15 000 tr/min et une vitesse de pointe annoncée par le constructeur à 300 km/h.

Un avenir en MotoGP en ligne de mire pour CFMoto ?

Comme pour le prototype, l’aérodynamisme actif est l’un des atouts majeurs du modèle de série. La V4 SR-RR est en effet équipée d’ailerons adaptatifs et mobiles qui s’ajustent automatiquement aux différentes conditions de conduite. « Lors d’un freinage d’urgence, les ailerons se déploient instantanément pour agir comme des freins aérodynamiques, améliorant ainsi la capacité de freinage du véhicule. Ce système d’ailerons actifs rappelle même une aile d’avion » a précisé Chen Zhiyong, vice-président de CFMoto. Un système qui réduit la traînée aérodynamique de 12 % et génère jusqu’à 45 % d’appui supplémentaire sur la roue avant, améliorant la stabilité à haute vitesse et la tenue de route en virage.

À l’occasion des CFMoto Days, la marque a également dévoilé son programme pour former les jeunes talents de demain : la CFMoto Racing Academy. L’académie, basée en Chine, recrute déjà des instructeurs espagnols pour former de jeunes pilotes et les accompagner vers les catégories professionnelles de la compétition moto, tandis que CFMoto se prépare, en tant que constructeur, à engager ses propres motos de course. Jusqu’en MotoGP comme cela a déjà été évoqué ?