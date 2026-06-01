Vraisemblablement, il va falloir apprendre à s’habituer à voir des marques chinoises briller en championnat du monde Superbike.

Déjà victorieuse en catégorie Supersport avec la ZXMOTO 820RR-RS pilotée par le Français Valentin Debise, la firme chinoise ZXMOTO (distribuée en France par la DIP) compte également investir la cour des grands, le Superbike.

Et pour cela, la marque de Zhang Xue (aussi créateur de Kove) a levé le voile sur son ultime création : la ZXMOTO 1000RR.

Une machine qui lorgne sans complexe du côté du design d’une Yamaha R1, tout en y insufflant la vision radicale propre à la marque. Et la fiche technique va faire grincer des dents à du côté de Ducati ou BMW.

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Un nouveau missile venu de Chine

Pour venir chasser sur les terres des intouchables Ducati Panigale V4 R et BMW M 1000 RR qui trustent les podiums mondiaux ces quatre dernières saisons en WSBK, ZXMOTO n’a pas fait les choses à moitié.

Un quatre-cylindres en ligne de 999,8 cm³ crachant la bagatelle de 206 chevaux anime la moto, affichant seulement 203 kg en ordre de marche. Le constructeur annonce également un 0 à 100 km/h expédié en 3 petites secondes et une vitesse de pointe bloquée (officiellement) à 299 km/h.

La partie cycle et l’équipement ne sont pas en reste avec un cadre périmétrique en aluminium, un système de freinage haut de gamme signé Brembo, un silencieux Akrapovič, des ailerons aérodynamiques en carbone et une centrale inertielle (IMU) à 6 axes gérant tout le package d’aides électroniques de dernière génération.

Le tout pour un tarif en Chine avoisinant les 12 000 euros. Évidemment, si la machine traverse les frontières pour débarquer dans les concessions européennes, les taxes, le transport et l’homologation Euro5 + feront grimper l’addition. Mais même avec une rallonge, le rapport prix/performance s’annonce tout simplement difficilement battable.