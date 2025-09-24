La nouvelle Ducati Panigale V4 R reste l'arme ultime pour briller en piste

Le sport était à l'honneur à l'occasion du second épisode de la Ducati World Première 2026 diffusée il y a quelques heures.

Le constructeur de Borgo Panigale y a dévoilé la septième génération de sa sportive ultime, la Panigale V4 R, une moto qui brille en championnat du monde Superbike.

Grâce à la collaboration étroite et continue avec Ducati Corse, la Panigale V4 R introduit, pour la première fois sur une moto homologuée pour la route, des solutions développées en compétition, telles que les Corner Sidepods, dont Ducati a été le pionnier en MotoGP en 2021, et la boîte de vitesses Ducati Racing (DRG) avec le Ducati Neutral Lock (DNL).

Au cœur de la Panigale V4 R, on retrouve toujours le moteur Desmosedici Stradale R de 998 cm³, conçu pour participer au Championnat du Monde Superbike. Il offre 218 ch (soit 4 de plus que précédemment) à 15 750 tr/min. La courbe de couple se positionne globalement plus haut que le modèle précédent, avec un gain de 7 % à 6 000 tr/min et un gain de 3 % dans la valeur maximale de 114,5 Nm à 12 000 tr/min, tout en étant homologué Euro5+. La Panigale V4 R est capable d’atteindre une vitesse de pointe de 330,6 km/h avec un échappement racing (235 chevaux).

La nouvelle Panigale V4R hérite aussi du cadre avant redessiné et du « bras oscillant symétrique creux » de la septième génération de sportives Ducati, développées en collaboration avec Ducati Corse. Elle dispose aussi d’une fourche pressurisée Öhlins NPX25/30 avec des plongeurs de 43 mm et d’un amortisseur mécanique Öhlins TTX36, avec des calibrations spécifiques pour la nouvelle génération et du nouvel amortisseur de direction Öhlins SD20.

Plus de puissance et un aéro façon MotoGP pour la V4 R 2026

La Panigale V4 R 2026 est équipée de jantes en alliage d’aluminium forgé à 5 bâtons tangentiels, équipées de pneus Pirelli Diablo Supercorsa SP v4 dans les tailles 120/70 ZR 17 à l’avant et 200/60 ZR 17 pour l’arrière. En ce qui concerne les freins, les nouveaux étriers avant Brembo Hypure pincent des disques de 330 mm.

Côté aéro, la nouvelle Panigale V4 R est équipée, pour la première fois sur une moto de série, de Corner Sidepods. Une solution, développée sur la Desmosedici MotoGP 2021, qui génère des forces aérodynamiques qui permettent des vitesses en courbe plus élevées.

Le design du carénage découvert avec la Panigale V4 2025, aérodynamiquement plus efficace et doté d’un profil qui rend la moto plus agile lors des changements de direction, comprend de nouveaux ailerons plus grands sur la V4 R, avec une charge aérodynamique qui augmente de 25 %, ce qui se traduit par une augmentation de l’appui de 4,8 kg à 270 km/h et de 6 kg à 300 km/h.

L’ensemble selle/réservoir et les repose-pieds positionnés 10 mm plus à l’intérieur que la précédente V4 R, permettent quant à eux au pilote de prendre plus facilement la position aérodynamique, d’appuyer sur les repose-pieds et d’améliorer le contrôle au freinage et en milieu de virage.

Le pack électronique de la nouvelle Panigale V4 R a également considérablement évolué par rapport au modèle précédent grâce à l’algorithme Ducati Vehicle Observer (DVO), développé directement par Ducati Corse, et à l’application de l’ABS Cornering avec freinage combiné.

Ce nouvel ensemble électronique est géré via le tableau de bord de 6,9 pouces introduit avec la Panigale V4, qui offre deux modes d’affichage : Track et Road, et une interface graphique View avec des informations sur les performances et l’état du véhicule. La version équipant la Panigale V4 R dispose d’une vue sur le tableau de bord développée spécifiquement pour une utilisation sur piste, appelée Grip Meter, qui aide le pilote à atteindre des performances maximales en affichant graphiquement l’adhérence estimée disponible à ce moment-là.

Pour améliorer encore les performances de cette moto sur piste, Ducati Performance propose une large gamme d’accessoires : le logiciel Ducati DAVC Race Pro, disponible en tant qu’accessoire Ducati Performance pour optimiser les calibrations du moteur et les stratégies de contrôle, le système d’acquisition de données Ducati Data Logger, des jantes en fibre de carbone, les ensembles de freins avant PRO et PRO+, les carénages racing, les repose-pieds.

La Ducati Panigale V4 R arrivera chez les distributeurs français début décembre 2025 à un tarif qui n'a pas encore communiqué par la marque.