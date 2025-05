Une révolution à venir pour la future Ducati Panigale V4 R ?

Présentée l'été dernier, la Panigale V4 2025 pourrait n'être que le début du renouveau de la sportive italienne. Pourtant, les améliorations étaient déjà nombreuses : nouveau châssis, nouveau bras oscillant double, aérodynamisme revu et technologies de pointe.

Une Panigale V4 R est en approche, et devrait arriver sur le marché en 2026.

Cette version R, la plus sportive et exclusive de la famille Panigale, et qui brille en championnat du monde Superbike avec l'actuelle génération, vient de faire l'objet d'un dépôt de brevets aux États-Unis, auprès des autorités de la NHTSA.

Selon les informations publiées par nos confrères de CycleWorld, cette Panigale V4 R 2026 ne devrait pas partager le même type d'homologation que le reste de la famille Panigale, et c'est une première. Le document officiel précise que le numéro VIN de la moto est unique et indépendant des autres modèles siglés Panigale V4, désigné par la lettre « P », là ou le reste de la famille est décliné sous la lettre « G ». De quoi imaginer que la moto sera assez différente des autres versions pour mériter une nomenclature propre.

Une bête de course ultime ?

Approuvée par les autorités américaines, la future Panigale V4 R 2026 devrait encore repousser les limites, alors que la moto qui brille et domine le Superbike est encore basée sur la génération précédente de la sportive.

Annoncée sur le marché en 2026, tout comme en championnat du monde Superbike, la nouvelle Ducati Panigale V4 R 2026 n'a, semble-t-il, pas fini de faire transpirer la concurrence, pour le plus grand bonheur des passionnés.