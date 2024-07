Ducati élève encore le niveau de la Panigale V4 en 2025

La Panigale V4 2025 affiche un design repensé qui met l'accent sur une aérodynamique améliorée et une ergonomie optimisée. Les modifications apportées permettent une meilleure position de conduite et une réduction de la fatigue lors des longs trajets ou des sessions de piste intenses.

La nouvelle Panigale V4 est équipée des dernières avancées en matière de technologie et d'électronique. Elle intègre un système de contrôle de traction amélioré, un ABS de courbe, un contrôle de wheeling et plusieurs modes de conduite personnalisables. Ces innovations garantissent une expérience de pilotage sûre et adaptative, que ce soit sur route ou sur circuit.

Le cœur de la Panigale V4 2025 est le moteur Desmosedici Stradale, désormais homologué Euro 5 Plus. Ce moteur, allégé d’un kilo par rapport à son prédécesseur, délivre une puissance de 216 chevaux à 13 500 tr/mn et un couple maximal de 120,6 Nm à 11 250 tr/mn. En configuration piste, avec l'échappement de course Ducati Performance Akrapovic, la puissance peut atteindre jusqu'à 228 chevaux.

La version S de la Panigale V4 2025 pèse 187 kilos, soit une réduction de 2 kilos par rapport au modèle précédent. Cette diminution de poids, combinée à une répartition optimisée des masses, améliore considérablement la maniabilité et les performances dynamiques de la moto.

La nouvelle Panigale V4 2025 sera disponible dès septembre de cette année. Cependant, les tarifs officiels n'ont pas encore été annoncés par Ducati.

Avec cette Panigale V4 2025, Ducati continue de dominer le segment des motos super sportives en offrant une machine qui allie technologie de pointe, design sophistiqué et performances exceptionnelles. Que ce soit pour une utilisation sur route ou sur circuit, cette nouvelle Panigale promet de fournir une expérience de conduite inégalée.