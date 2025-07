Ducati Panigale V4 S : la moto de police la plus rapide du monde… mais pas pour vous poursuivre !

Il s’agit de la spectaculaire Ducati Panigale V4 S, offerte par Ducati UK au programme britannique BikeSafe. Une machine de 216 chevaux, pour seulement 214 kg, équipée de suspensions électroniques, d’aérodynamique active et, cerise sur le gâteau, de gyrophare bleu intégré à son carénage. Une allure de bolide qui attire tous les regards !

Si cette Ducati peut atteindre des vitesses vertigineuses, pas question pour elle de se lancer dans des courses-poursuites. Sa mission est toute autre : former et sensibiliser les motards à une conduite plus sûre.

« Nous voulons que chaque pilote profite pleinement de la conduite, mais toujours avec le plus grand respect pour sa propre sécurité et celle des autres », explique Fabrizio Cazzoli, directeur général de Ducati UK.

« Grâce à cette moto, nous pouvons sauver des vies »

La Panigale V4 S est un bijou technologique : ABS en virage, contrôle de traction sensible à l’inclinaison, anti-wheeling, launch control et le fameux Ducati Vehicle Observer, un algorithme ultra-sophistiqué qui anticipe les interventions des aides électroniques.

Les instructeurs certifiés de BikeSafe utiliseront la Ducati lors de séances pratiques, de formations post-permis et d’événements publics. La belle italienne a déjà fait ses débuts en grande pompe à Donington Park, où elle a brillé lors d’un tour d’exhibition.

Ce n’est pas la première collaboration entre Ducati et BikeSafe. Depuis 2018, plusieurs modèles, dont la Panigale V2 et la SuperSport, ont déjà porté les couleurs de la police britannique. Mais cette V4 S, estimée à plus de 22 000 €, marque l’engagement le plus impressionnant à ce jour.

« Grâce à cette moto, nous pouvons sauver des vies, » souligne Simon Blatchly, commissaire adjoint du Derbyshire.

En résumé, la Ducati Panigale V4 S ne poursuivra personne sur l’autoroute… mais elle pourrait bien être la moto de police la plus utile jamais créée.