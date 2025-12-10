La Chine innove avec une Ducati Monster électrique, ou presque

Spécialisé dans les deux-roues motorisés de petites cylindrées (de 50 à 450 cm3), le constructeur chinois Yingang vient de dévoiler une gamme pour le moins étonnante.

Loin de ses compatriotes CFMoto, Voge ou même Zontes, QJMotor ou Benda qui font l’effort de proposer des innovations et des modèles au design travaillé, Yingang s’est contenté, pour cette gamme de vulgairement copier l’un des modèles iconiques du paysage moto : la Ducati Monster.

Et la marque chinoise ne cherche même pas à s’en cacher puisqu’elle a décidé de baptiser sa gamme Monster.

Un style iconique made in China

Hommage, provocation ou simple sentiment d’impunité totale, la gamme Monster du constructeur Yingang compte quatre déclinaisons de motos, toute empruntant le style de l’authentique Ducati Monster, allant même, outre le nom, jusqu’à afficher le même rouge iconique.

Certes, on peut arguer que les modèles thermiques proposés, des motos de 150 cm3, 250 cm3, et une mini-moto, n’ont rien à voir mécaniquement avec le Monster originel, mais la paresse intellectuelle de Yingang affichée sans vergogne a tout pour décrédibiliser une industrie chinoise du deux-roues qui cherche à montrer une nouvelle image au monde entier. La seule innovation proposée par Yingang dans cette gamme est la présence d’une version électrique du Monster.

Fondée dans les années 1990, la marque chinoise se consacre depuis à son marché domestique, mais exporte aussi ses modèles sur les marchés émergents d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.

Il n’y a donc aucune chance que l’on croise les modèles estampillés Monster en Europe.