Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ducati Monster

La Chine innove avec une Ducati Monster électrique, ou presque

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

Nom, design, couleur, toute la gamme Monster du constructeur chinois Yingang est une copie intégrale de la Ducati Monster. Au milieu des modèles thermiques de petites cylindrées, on retrouve même une Monster électrique…

La Chine innove avec une Ducati Monster électrique, ou presque

Spécialisé dans les deux-roues motorisés de petites cylindrées (de 50 à 450 cm3), le constructeur chinois Yingang vient de dévoiler une gamme pour le moins étonnante.

Loin de ses compatriotes CFMoto, Voge ou même Zontes, QJMotor ou Benda qui font l’effort de proposer des innovations et des modèles au design travaillé, Yingang s’est contenté, pour cette gamme de vulgairement copier l’un des modèles iconiques du paysage moto : la Ducati Monster.

Et la marque chinoise ne cherche même pas à s’en cacher puisqu’elle a décidé de baptiser sa gamme Monster.

Un style iconique made in China

La Chine innove avec une Ducati Monster électrique, ou presque

Hommage, provocation ou simple sentiment d’impunité totale, la gamme Monster du constructeur Yingang compte quatre déclinaisons de motos, toute empruntant le style de l’authentique Ducati Monster, allant même, outre le nom, jusqu’à afficher le même rouge iconique.

Certes, on peut arguer que les modèles thermiques proposés, des motos de 150 cm3, 250 cm3, et une mini-moto, n’ont rien à voir mécaniquement avec le Monster originel, mais la paresse intellectuelle de Yingang affichée sans vergogne a tout pour décrédibiliser une industrie chinoise du deux-roues qui cherche à montrer une nouvelle image au monde entier. La seule innovation proposée par Yingang dans cette gamme est la présence d’une version électrique du Monster.

Fondée dans les années 1990, la marque chinoise se consacre depuis à son marché domestique, mais exporte aussi ses modèles sur les marchés émergents d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.

Il n’y a donc aucune chance que l’on croise les modèles estampillés Monster en Europe.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Ducati

Voir toute l'actu Ducati

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité