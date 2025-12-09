Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ste Geneviève-des-Bois : résultats de la vente Alcopa du 4 décembre

Jean Jacques Cholot

Le 6 décembre dernier, Alcopa organisait une nouvelle vente aux enchères multisite de deux roues. Soixante-quatre machines étaient disponibles…

Soixante-quatre motos, c’est ce qui vous attendait lors de la dernière vente multisite proposée par Alcopa (retrouvez notre article de présentation en cliquant ici).

 

Le bilan de la vente

Elles seront 21 sur les 64 proposées à être recalées dans cette vente. Dans le détail et par marque, on notera que sur 11 BMW, 4 ne trouvent pas preneur. Elles seront également 4 chez Triumph mais sur 7 machines disponibles. Les 6 Honda seront adjugées. Elles étaient 5 chez Yamaha, Suzuki et Harley-Davidson. Yamaha fait aussi bien que son concurrent Honda quand Suzuki et Harley-Davidson enregistrent chacun 3 invendues.

 

Sur trois roues

On démarre non pas sur les chapeaux de roues, mais sur trois roues. Ce Piaggio MP3 530 HPE était estimé à 8 200 euros. On était peut-être un peu optimiste, ce véhicule se trouvant assez facilement chez des professionnels en dessous de la barre symbolique des 8 000 euros. Du coup, il reviendra certainement lors d’une prochaine vente.

Piaggio MP3 530 HPE 2025 (lot n° 16)
Piaggio MP3 530 HPE 2025 (lot n° 16)

 

Ce Kymco 550 CV3 de 2023 avec un peu moins de 900 kilomètres a été plus chanceux puisque les enchères grimperont jusqu’à 6 800 euros (estimation 5 800 euros).

Kymco 550 CV3 2023 (lot n° 23)
Kymco 550 CV3 2023 (lot n° 23)

 

Le seul side-car de cette vente, à savoir cet attelage Ural 750 cm3 Ranger de 2017, l’estimation fixée à 5 000 euros sera largement dépassée puisqu’une dernière enchère à 7 100 euros sera enregistrée.

Ural Motorcycles Ranger 750 cm3 2017 (lot n° 38)
Ural Motorcycles Ranger 750 cm3 2017 (lot n° 38)

 

Ce Can Am Spyder était réservé aux professionnels. Estimé à 5 000 euros, il trouvera preneur à ce même montant. L’autre Can Am Spyder estimé à 3 500 euros changera de main contre 4 000 euros.

Can Am Bombardier Spyder RT S 2010 (lot n° 53)
Can Am Bombardier Spyder RT S 2010 (lot n° 53)

 

Pour les résultats enregistrés par les motos, nous vous attendons page suivante.

