La Triumph Speed Twin 1200 se fait Café Racer avec une édition limitée à 800 exemplaires dans le monde

Qui mieux qu’un constructeur anglais pour rendre hommage aux motos britanniques emblématiques des années 1960, les Café Racer ?

Pour cette édition exclusive, les ingénieurs et designer de Triumph ne sont pas partis d’une feuille blanche. Ils ont utilisé la base déjà très affûtée de la Speed Twin 1200 RS en l’adaptant pour en faire une véritable moto de course au look rétro qui devrait ravir bon nombre d’amateurs de culture « vintage ».

La première chose qui saute aux yeux, c’est l’adoption de guidons bracelets. Installés bas, ils basculent le pilote vers l’avant, changeant radicalement la position de conduite par rapport à la Speed Twin standard. Pour parfaire ce look « solo », Triumph a fait le choix de livrer la moto sans repose-pieds passager (ils sont toutefois fournis séparément dans un carton).

Un vrai Café Racer dans la gamme Triumph

On retrouve sur cette édition limitée à seulement 800 exemplaires dans le monde, dont 65 sont réservés au marché français, des rétroviseurs usinés en bout de guidon, des carters d’embrayage et d’alternateur nervurés, des cache-boulons noirs et grips sur le réservoir pour un meilleur maintien en conduite sportive ou encore un saut de vent spécifique peint aux couleurs de la machine.

La robe marie un Competition Green à un Aluminium Silver, le tout rehaussé par des jantes argentées.

La pièce maîtresse de la moto reste cette selle en cuir marron, surmontée d’un dosseret amovible qui finit d’épurer la ligne. Chaque exemplaire sera livré avec son certificat d’authenticité.

Côté performances, le bicylindre Bonneville 1200 délivre 105 chevaux et un couple 112 Nm. La partie-cycle reste affûtée avec des suspensions Öhlins, des freins Brembo Stylema, des pneus Metzeler Racetec RR K3 et un large panel d’aides électroniques de dernière génération (ABS optimisé en virage, le contrôle de traction, Triumph Shift Assist, écrans LCD et TFT)

La Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition arrivera dans les concessions en mars prochain à partir de 18 995 €.