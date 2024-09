Triumph met à jour la Speed Twin 1200 et lance la Speed Twin 1200 RS

Déjà tourné vers 2025, Triumph Motorcycles vient de dévoiler sa toute nouvelle Speed Twin 1200, Un modèle revu en profondeur qui voit même arriver au catalogue une nouvelle déclinaison RS qui apporte une touche de sportivité.

Pour 2025, la nouvelle Speed Twin 1200 bénéficie d'améliorations au niveau du châssis, notamment de sa fourche Marzocchi de 43 mm de diamètre et des amortisseurs arrière Marzocchi, qui disposent désormais de réservoirs séparés en plus de la précharge réglable à l'arrière.

Le guidon de la nouvelle Speed Twin 1200 est désormais plus haut et plus avancé que celui du modèle précédent. La Speed Twin 1200 2025 est aussi équipée de nouveaux étriers radiaux Triumph montés sur deux disques de 320 mm, et reçoit de série des pneus Metzeler Sportec M9RR.

Le bicylindre Bonneville 1200 à haute compression de Triumph a permis d'augmenter la puissance maximum de 5 chevaux pour atteindre 105 chevaux à 7 750 tr/min et un couple maxi de 112 Nm. Les pilotes peuvent également adapter la réponse du moteur grâce aux modes de conduite Route et Pluie, et bénéficient désormais de l'ABS en virage optimisé et de l'antipatinage, qui sont montés de série sur les deux modèles, standard et RS.

Côté style, la Speed Twin dispose d'un nouveau réservoir, plus sculpté, avec des lignes et des découpes profondes à l'avant, ainsi que d'un bouchon de remplissage rabattable. Les flancs sont modernisés et s'intègrent aux nouveaux caches de corps de papillon avec leur finition en aluminium brossé.

De nombreux détails ont été modifiés et mis à jour, notamment les nouveaux carters moteur, qui sont désormais plus fins et plus anguleux. Les silencieux se font également plus compacts, et le phare avant, qui affiche une nouvelle signature lumineuse est désormais à LED.

Un nouveau tableau de bord avec des écrans LCD et TFT fait aussi son apparition. Cela permet la compatibilité avec la navigation Triumph et la connectivité téléphonique. On retrouve également d'une prise USB-C.

Un nouveau cadre en aluminium brossé et des finitions en aluminium moulé complètent le tableau général, accompagnés d'une selle reprofilée pour être moins profonde et plus sculptée.

Disponible en deux coloris, avec un graphique de réservoir " 1200 " qui sépare la partie supérieure Crystal white ou Carnaval red de la partie inférieure Saphir Black et Aluminium Silver, avec une discrète numérotation "1200" et deux bandes noires, la Speed Twin 1200 2025 est affichée à partir de 14 895 euros.

Pour 2025, Triumph annonce également le lancement d'une toute nouvelle Speed Twin 1200 RS, disponible à partir de 17 195 euros. Un modèle qui offre encore plus aux pilotes avec une ergonomie plus sportive, grâce à un guidon repositionné et à des repose-pieds placés plus en arrière. On retrouve également une fourche Marzocchi entièrement réglable et des amortisseurs arrière Öhlins haut de gamme, ainsi que des étriers Brembo Stylema.

Des pneus Metzeler Racetec RR K3 sont montés de série et le Triumph Shift Assist est inclus pour la première fois sur une moto de la gamme Modern Classic.

La selle de la version RS bénéficie aussi d'une finition nappée, tandis que de nouvelles jantes en aluminium complètent la dotation.

La Speed Twin 1200 RS dispose d'un mode de conduite Sport supplémentaire, qui affine la réponse de l'accélérateur et optimise les réglages de l'antipatinage.

Pour la première fois sur la plateforme Bonneville, et en exclusivité sur cette version, la Speed Twin 1200 RS sera équipée du Triumph Shift Assist.

La Speed Twin 1200 RS est disponible en deux versions : Baja Orange brillant ou Saphir Black, toutes deux avec des autocollants « RS » qui complètent les composants de suspension anodisés et les garde-boue avant et arrière en aluminium brossé.

Une large gamme de plus de cinquante accessoires d'origine, y compris des bracelets, une selle bullet matelassée ou un capot de selle, est également disponible dans le catalogue Triumph permettant de personnaliser la moto selon ses envies.

Deux nouveautés Triumph 2025 dont l'arrivée est prévue dans les concessions du réseau de la marque anglaise à partir de janvier prochain.