Connu en Europe des passionnés pour son partenariat avec BMW (pour qui il produit les G 310), TVS compte à présent se faire un nom avec ses propres modèles.

Le géant indien, qui a profité du Salon du 2 Roues de Lyon pour présenter une gamme de modèles de petites et moyennes cylindrées pour la première fois en France est actuellement en train de constituer son réseau de revendeurs dans l’Hexagone.

Avec plus de cinq millions de motos et scooters vendus en 2025, TVS est un poids lourd de l’industrie moto. Pour son arrivée en France, et plus largement son déploiement en Europe, le constructeur indien va donc pouvoir s’appuyer sur une solide expérience et des modèles éprouvés.

Une nouvelle gamme de moyennes et petites cylindrées arrive en France

Sept modèles seront immédiatement disponibles dans les points de vente du réseau français de TVS : les moyennes cylindrées RR 310 (sportive à partir de 5 399 €), RTR 310 (roadster moderne à partir de 5 299 €), Ronin 250 (roadster rétro à partir de 3 799 €), la Raider 125 (roadster à partir de 2 399 €), les scooters thermiques NTorq 125, Jupiter 125 (2 399 €) et le scooter électrique IQube (à partir de 4 199 €). Le trail RTX 300 est attendu quelques semaines plus tard à partir de 5 199 €.

« Nous allons travailler en France en collaboration le groupe Emil Frey, qui nous apportera son expertise dans plusieurs domaines : marketing, communication, logistique, tandis que la commercialisation et la distribution se feront en direct par TVS. C’est une configuration hybride » nous a déclaré Richard Mathiau, le directeur marketing de TVS Europe.

L’ancien dirigeant de chez Honda France et Europe est loin d’être un novice dans le monde de la moto, et pilote le lancement de la marque TVS sur le Vieux Continent avec ambition : « Notre objectif est d’avoir entre 40 et 50 points de vente en France d’ici le mois de juin. Des concessions multimarques. »

Des modèles de motos et scooters thermiques éprouvés avant la vague électrique

Et pour séduire les clients français, TVS mises donc sur des motos et scooters « accessibles, de qualité et technologiques » avant de dégainer des nouveautés qui arriveront au fil des mois, notamment des « deux-roues électriques en 2027 ».

L’équipe de TVS France, qui compte une dizaine de personnes, compte être pleinement opérationnelle pour un lancement cet été.

Le géant indien, qui a également officialisé en fin d’année dernière le grand retour de Norton, dont il est également propriétaire veut en revanche séparer les deux entités : « Les deux marques, Norton et TVS seront dissociées, et auront chacune leur propre identité. » Il n’est malgré tout pas exclu qu’elles se côtoient chez les revendeurs nous a confié Richard Mathiau.