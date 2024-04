Prise en mains - TVS Ronin : une belle entrée en matière

Ce n'est pas tous les jours qu'un nouveau constructeur de motos, thermiques de surcroît, fait son entrée sur le marché européen. Après avoir conclu un accord de distribution avec le poids lourd de la distribution automobile en Europe Emil Frey, le groupe indien TVS s'apprête à lancer quelques-uns de ses modèles en France : deux scooters électriques d'une part, dont l'étonnant TVS X, et trois motos d’autre part. Caradisiac a pu essayer tous ces véhicules en marge de la visite de l'usine de TVS à Hosur, au sud de Bangalore en Inde.

Difficile à croire mais ce scrambler made in India plutôt valorisant par son look se contente d'une cylindrée un peu bâtarde de 225,9 cm3, coincée entre le 125 cm3 accessible au permis B d'un côté, et le permis A2 de l'autre. Il faut dire que la Ronin bénéficie d'un design néo-rétro réussi et d'une finition extrêmement soignée. En témoignent les tubes de fourche dorés de 41 mm à l'apparence massive et qui donne l'impression que la moto appartient au segment supérieur, l'élégant feu avant à LED, ou encore les clignotants fins (à LED là aussi), qui sont parfaitement intégrés tant à l'avant qu'à l'arrière.

Mieux, TVS a profité de ce court essai sur un petit circuit de Bangalore pour nous présenter plusieurs préparations originales. Aguichantes, celles-ci donneront peut-être des idées aux futurs acquéreurs.

Accessible à 795 mm de hauteur, la selle généreusement rembourrée peut accueillir deux personnes confortablement lors des longs trajets urbains. Plus généralement, bien que compacte, la moto peut néanmoins accommoder pratiquement tous les gabarits. Les plus petits pourront poser les deux pieds par terre tandis que les plus grands garderont une position naturelle grâce aux repose-pieds centrés. Le dessin du réservoir est adapté pour caler les jambes sans être gêné par les arêtes au niveau des genoux. Accusant 160 kg sur la balance, la TVS Ronin facilite les manœuvres moteur coupé.

À propos de motorisation, la TVS Ronin est équipée d'un mono cylindre quatre temps de 225,9 cm3 qui développe 20,4 ch à 7 750 tr/min et 20 Nm de couple à 3 750 tr/min. Refroidi par huile, ce tout nouveau moteur est associé à une boîte de vitesses à 5 rapports. Le constructeur annonce une vitesse de pointe de 140 km/h et des performances certes modestes, mais plutôt correctes pour la catégorie.

Avant de prendre la route, un mot sur l'instrumentation de la TVS Ronin. Le constructeur s'est inspiré de la Ducati Scrambler en proposant un petit compteur rond légèrement déporté sur la gauche du guidon. 100 % numérique, celui-ci est parfaitement lisible malgré la petite police de caractères et le soleil de plomb de Bangalore. Il affiche toutes les informations nécessaires, y compris une horloge, les notifications d'appels et de messages en connectant un smartphone en Bluetooth, ou encore des indicateurs de changement de rapport et de béquille latérale.

Fonctionnels, les commodos sont à l'image de la moto, ils vont à l'essentiel. Faciles à utiliser, ils donnent accès aux traditionnelles fonctions y compris le coupe contact et les feux de détresse. On note également la présence d'un bouton "i" sur la gauche afin de faire défiler aisément les informations à l'écran tout en roulant, et un bouton de sélection de mode pour l'ABS sur la droite. Simple mais efficace.

Au guidon, on en redemande

Courageux mais pas téméraire, TVS n'a pas osé lancer les journalistes occidentaux dans la jungle urbaine de Bangalore. C'est donc sur un petit circuit que se déroulera ce premier contact avec la Ronin, à défaut d'un vrai essai au long cours. Et pour planter le décor, c'est en combinaison de cuir intégrale par une température étouffante de plus de 32° C que nous prendrons le guidon pour quelques tours.

Outre son design flatteur, la moto démarre en silence avant d'offrir une sonorité étonnante pour une petite 225 cm3. C'est bien simple, on croirait avoir affaire à une moto de cylindrée plus conséquente. Et les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là. Facile à enfourcher, ce scrambler se montre équilibré et extrêmement agile. Le rapport puissance/poids est à son avantage et la moto promet d'être aussi à l'aise en ville que sur notre circuit d'essai en mode sauna. Toutes proportions gardées avec des pneus typés scrambler et un mono amortisseur arrière souple qui privilégie le confort. Ainsi, l'arrière a parfois tendance à rebondir sur les raccords négociés à vitesse un peu trop élevée.

Car il est pêchu ce petit bloc avec son pic de puissance à 20,4 ch, qui donne le meilleur de lui-même entre 3 500 tr/min et 7 000 tr/min. Capable d'enrouler à 40 km/h sur le cinquième et dernier rapport, il offre ce qu'il faut de relances avant que les vibrations mécaniques ne se manifestent légèrement à régime élevé. Associé à une transmission souple mais précise et à un freinage qui offre ce qu'il faut de progressivité, l'ensemble confère un sentiment de sécurité bienvenu à la TVS Ronin. À noter que cette dernière est équipée de l'ABS avec deux modes, une première sur ce segment de prix. Un mode urbain et un mode pluie sont ainsi disponibles, qui ne modifient en aucun cas la cartographie moteur et qui se limitent au niveau d'intervention de l'ABS.

L'avis de la rédaction

Bonne surprise que cette première moto de TVS à fouler les routes de l'hexagone. Un modèle sans prétentions et extrêmement facile d'accès, qui mise sur le confort pour les trajets urbains et péri urbains. Et ce malgré une cylindrée modeste qui pourrait en faire hésiter plus d'un. Pour autant, la TVS Ronin n'a presque rien à envier à ses concurrentes telles que la Hunter 350 de Royal Enfield avec ses 20,2 ch et 195 kg par exemple. Finition soignée, look de scrambler qui offre moult possibilités de customisation sans oublier l'équipement et les technologies modernes (instrumentation numérique, LED à tous les étages, ABS double canal, sonorité flatteuse), avouons que la proposition est séduisante. Reste à connaître le prix de vente de cette moto qu'on ne désespère pas de voir arriver un jour en 350/400 cm3.