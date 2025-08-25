Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda Forza

Une édition spéciale Öhlins pour le Honda Forza

Olivier Cottrel

Olivier Cottrel

Parmi les valeurs sûres du catalogue Honda, le scooter Honda Forza est une des meilleures ventes du constructeur dans le monde entier. En Thaïlande, la marque vient de présenter une série limitée à 500 exemplaires de son scooter urbain : le Forza Öhlins Edition Spéciale.

Une édition spéciale Öhlins pour le Honda Forza

Il en faut peu au Honda Forza 350 pour devenir le scooter urbain ultime.

La cerise sur le gâteau nous vient même de Thaïlande, où la branche locale du constructeur japonais a dévoilé une série limitée du scooter : le Forza 350 Öhlins Edtion Spéciale.

Produit à seulement 500 exemplaires, le scooter est ainsi équipé d'une paire d'amortisseurs arrières Öhlins STX36 et d'une fourche standard mais dotée pour l'occasion de ressorts de la marque spécialisée dans les suspensions.

La série limitée peut aussi compter sur une livrée spéciale noir et or.

Premier pays producteur de deux-roues motorisés de l'Asie du sud-est (environ 2 millions d'unités par an), la Thaïlande est aussi un marché où Honda domine outrageusement les ventes, monopolisant 75 % du volume total.

Une édition spéciale Öhlins pour le Honda Forza

Le Honda Forza 350 Öhlins comme version ultime du scooter urbain japonais ?

Les spécifications techniques du moteur restent inchangées, avec un monocylindre de 329,5 cm³ à refroidissement liquide développant 29,5 chevaux et offrant un couple de 31,5 Nm. Pour le reste, les caractéristiques du scooter sont également identiques, que ce soit la partie-cycle (hors suspensions, donc), ou les équipements.

Le Honda Forza 350 Öhlins Special Edition est réservé à l'Asie et disponible au prix de 207 000 bahts thaïlandais (environ 5 450 €). On peut maintenant espérer que Honda nous propose également un ensemble similaire sur les marchés européens.

