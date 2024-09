TVS dévoile sa nouvelle petite sportive

Encore assez peu connu en Europe, le constructeur TVS est un géant de l'industrie du deux-roues en Inde, par ailleurs propriétaire de la marque anglaise Norton. Avec l'ambition récente, via un accord avec le Groupe Emil Frey, de conquérir le marché européen, le constructeur indien entend se faire un nom sur le Vieux continent.

Pour cela, TVS compte notamment sur sa petite sportive de moyenne cylindrée, l'Apache RR 310, dont le constructeur vient de dévoiler l'ultime millésime.

Sans révolutionner sa moto, TVS a retravaillé l'esthétique de la sportive avec un carénage plus aérodynamique avec l'ajout d'ailerons latéraux. L'Apache 2025 peut ainsi compter sur une puissance accrue de 11 % pour atteindre 38 chevaux à 9 800 tr/min, et un couple maximal de 29 Nm à 7 900 tr/min via une admission d'air revue et l'ajout d'un nouveau piston plus léger en aluminium.

Le millésime 2025 adopte également pour la première fois un QuickShifter actif à la fois pour monter et descendre les rapports, un régulateur de vitesse et un système de capteur de pression des pneus. On retrouve également une centrale inertielle IMU à six axes qui permet l'ABS en virage, l'antiwheeling et le contrôle de traction. Des équipements disponibles en série.

Disponible en deux coloris, gris et rouge, l'Apache RR 310 est commercialisée en Inde l'équivalent d'environ 3 400 euros et devrait arriver en Europe prochainement.