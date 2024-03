Les scooters et motos du géant TVS débarquent en Europe

Si on vous dit TVS, il est peu probable que vous sachiez de qui il s'agit. Pourtant, ce constructeur indien fondé en 1911 est un véritable géant, tant entre ses frontières qu'à l'étranger. Présente dans plus de 80 pays avec quelque 4 000 revendeurs recensés, la TVS Motor Company n'avait pas encore posé ses roues en Europe. C'est bientôt chose faîte, notamment avec la signature d'un accord avec le Groupe Emil Frey pour la distribution de quelques-uns de ses véhicules en France. Quelques-uns car le catalogue de TVS est particulièrement large, du petit scooter à la moto sportive, en passant par le scooter électrique de dernière génération et le Tuk-Tuk.

Une croissance rapide

C'est à Hosur, au sud de Bangalore en Inde que TVS Motor Company a installé l'une de ses quatre usines. À l'origine spécialisée dans le transport en bus avant de diversifier ses activités dans les pièces détachées auto, l'entreprise s'est lancée dans la fabrication de deux-roues en 1979. L'année suivante sera lancée la TVS 50, la toute première mobylette deux places indienne, qui s'écoule encore aujourd'hui à 50 000 exemplaires par mois ! Pour accélérer son développement, TVS nouera un partenariat technologique avec Suzuki de 1982 à 2001. Le Groupe continuera de diversifier ses activités, se lançant dans le sport mécanique avec TVS Racing en 1982 ou encore un premier engagement au Dakar en 2015, et même dans le crédit et l'immobilier.

Un constructeur qui pèse

TVS Motor Company va poursuivre sa croissance en développant une très large gamme de scooters et de motos de petite cylindrée, allant même jusqu'à racheter Norton Motorcycles en 2020. Loin d'un simple investissement d'opportunité pour seulement capitaliser sur la prestigieuse marque britannique, le Groupe a carrément investi dans un nouvel outil de production flambant neuf à Solihull afin de lancer de nouveaux modèles.

De la même façon, la qualité de la production de TVS sera récompensée par le prestigieux prix Deming et nouera un nouveau partenariat de taille avec BMW Motorrad en 2013. TVS sera ainsi chargée de la production de la BMW G310, et même de l'étonnant BMW CE-02 qui vient récemment d'être lancé. Pas moins de 150 000 motos BMW ont été produites l'an dernier, le deal hautement stratégique représentant même plus de 20 % de la production de TVS.

Une usine étonnante

Nous avons eu l'opportunité de visiter les infrastructures de TVS Motor Company à Hosur en Inde. Réparties sur 141 hectares et aux standards européens, celles-ci s'illustrent en utilisant 80 % d'énergies renouvelables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 72 %. Ce faisant, TVS est devenu le plus gros consommateur d'énergies renouvelables du pays.

Avec la qualité comme cheval de bataille, TVS a mis en place la TVS Institute of Quality and Leadership, une université dédiée aux employés. Cette dernière couvre 30 hectares et peut accueillir 3 000 étudiants par an. Les technologies les plus récentes sont mises en œuvre pour la formation à l'instar de la réalité virtuelle pour optimiser des opérations manuelles telles que la peinture.

Tout aussi étonnant, le site accueille une forêt de 20 hectares, dans laquelle plus de 300 espèces ont pris leurs quartiers. Plus globalement, TVS Motor Company est aujourd'hui capable de produire 5,5 millions de deux-roues par an et 240 000 trois-roues. La production en partie automatisée s'établit actuellement à trois millions de deux-roues, dont un million est exporté. Pas mal pour une "petite" marque indienne.

Une sélection de deux-roues pour l'Europe

Filiale française du groupe Emil Frey, Emil Frey France commercialisera les véhicules TVS dans l'hexagone à la fin de l'année. Trois motos et deux scooters seront d'abord lancés, que nous avons pu essayer en exclusivité sur un circuit de Bangalore et dont nous vous proposerons l'essai prochainement sur Caradisiac.

Dévoilé l'an dernier à Bangkok, l'Apache RTR 310 est un méchant roadster qui s'illustre par ses lignes agressives, mais aussi par ses technologies dont certaines inédites sur le segment : contrôle de traction, régulateur de vitesse, éclairage Full LED et même... une selle ventilée ! Le tout associé à l'un des moteurs les plus puissants de la catégorie avec 312,2 cm³ pour 35 ch et un couple maximal de 28,7 Nm. Pour ceux qui préfèrent les sportives, l'Apache RR 310 est une déclinaison carénée et revue pour la pratique sur circuit.

Mais c'est surtout la Ronin qui nous a séduits avec sa ligne de roadster néo-rétro et une sonorité flatteuse pour une cylindrée de 225,9 cm3. C'est d'ailleurs son seul point faible et on se prend vite à rêver d'une version 400.

Deux scooters viendront compléter l'offre de TVS en Europe. Point de thermique ici mais deux modèles électriques. Très classique avec son plancher plat et ses petites roues, le iQube promet 100 km d'autonomie grâce à sa batterie de 3,4 kWh. Son moteur de 4,4 kW lui permet d'accélérer de 0 à 40 km/h en 4,2 secondes avec une vitesse de pointe de 78 km/h. Pas une foudre de guerre donc, mais un scooter urbain qui ne néglige pas les aspects pratiques, notamment au niveau du coffre de 32 litres, qui peut théoriquement accueillir deux casques.

Enfin, le TVS X se veut plus sportif. Basé sur la plateforme Xleton qui n'est pas sans rappeler celle du BMW CE-02 avec son mono amortisseur caractéristique, il s'apparente lui aussi à une petite moto. Au-delà de l'autonomie record sur le segment de 140 km et la vitesse de pointe de 105 km/h, c'est son grand écran qui nous a bluffés.

Une vraie tablette de 10,2 pouces avec de nombreuses fonctionnalités du GPS au jeu vidéo en passant par le lecteur vidéo. TVS propose même une application mobile et sur montre connectée, chose que l'on attend toujours chez les constructeurs tels que Tesla qui font pourtant référence en la matière.

Point commun entre tous ces véhicules, tous se caractérisent par une présentation très soignée et un positionnement équipement/prix qui devrait être particulièrement intéressant d'après nos informations. En attendant, les motos et scooters électriques TVS feront leur première apparition publique en France à l'occasion du Salon du 2 roues qui ouvrira ses portes 7 mars à Lyon.