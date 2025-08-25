FCR Original revoit à sa façon la BMW R12 NineT

Le dernier mois de juin a été chargé pour l'atelier poitevin FCR Original, avec la présentation de sa Triumph Trident RS, puis de la Speed Twin 1200 RS qui a participé au concours de préparation organisé par le constructeur anglais.

Voici aujourd'hui venu le temps pour FCR de dévoiler son ultime projet de personnalisation, un modèle basé sur la nouvelle la BMW R12 NineT.

Une personnalisation pensée dès le départ pour ses clients qui marque l’ouverture d’un nouveau chapitre dans l'approche du design, de la performance et de la personnalisation haut de gamme de l'atelier.

« Dès sa sortie, nous avons vu en elle un potentiel immense. Sa structure modernisée, son design racé et son bloc moteur plein de caractère en font une excellente base pour développer notre vision de la moto contemporaine : authentique, musclée et minimaliste. Dès les premiers croquis, notre volonté a été claire : libérer la R12 de ses contraintes. L’alléger, la faire respirer, révéler sa vraie nature. Nous ne voulions pas simplement la modifier : nous voulions l’interpréter avec justesse et engagement, dans le respect de sa lignée, tout en affirmant notre patte de préparateurs passionnés. »

Entièrement repensée avec un style plus urbain, la BMW R12 NineT dispose d'une boucle arrière raccourcie réalisée sur mesure. Elle permet de supprimer la boîte à air, remplacée par des filtres à air K&N. L'électronique est dissimulée sous la selle, pour un rendu plus épuré. Le guidon a également été modifié pour une position plus basse, plus dynamique et sportive.

La peinture est également personnalisée, avec des teintes métalliques.

Conçue comme une vitrine du savoir-faire de l'atelier, qui commercialise les pièces de cette moto à l'unité, la R12 NineT met également en valeur les accessoires réalisés par FCR : la grille de radiateur, le support de plaque, le bouchon de réservoir, la grille de phare, etc.

Elle dispose également d'une selle réalisée sur mesure, affichant un drapeau français brodé pour mettre à l'honneur le savoir-faire artisanal local, de jantes en aluminium forgé, d'un échappement en titane, de pneus Michelin, d'une suspension ajustée.

Chaque élément peut être adapté, modifié, ajusté selon les envies des clients.

Cette R12 NineT est le tout premier modèle d'une nouvelle série de préparations FCR Original qui sont actuellement en cours de développement : une version off-road, une version Classic Heritage et une version Urban. Des motos qui serviront là-encore à décliner des nouveaux accessoires et équipements pour la R12.