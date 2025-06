La Triumph Trident se fait Café Racer grâce au talent de FCR Original

Spécialisé dans la customisation de modèles BMW et Triumph, l'atelier poitevin FCR Original vient de présenter son ultime création : la Triumph Trident RS.

Prenant pour base le roadster anglais de 660 cm3 et son trois-cylindres offrant 81 chevaux de puissance maxi, affiché à partir de 8 695 euros, l'équipe de FCR propose cette fois un style Café Racer pour la Trident.

Apportant un « supplément d’âme », FCR a préparé, redessiné et affiné la moto, afin de la réinterpréter avec une vision « plus engagée, plus racée, plus affirmée ».

La Triumph Trident change radicalement de look

Pour cela, l'équipe de FCR a entièrement revu la posture, optant pour une position de conduite plus sportive, un poste de pilotage plus bas, avec des demi-guidons bracelets réglables, une coque arrière monoplace conçue sur mesure, et une bulle minimaliste qui allège la ligne.

Les écopes de radiateur, le support de plaque, les éléments optiques ont également été repensés pour donner à la moto une silhouette tendue, inspirée des machines de piste modernes.

La selle a été réalisée sur mesure, tout comme la ligne d'échappement en céramique noire ou le feu arrière. Des clignotants avant Bates, des commandes de freins Brembo avec bocal Tiny, des repose-pieds SW Motech, un filtre à air K&N et des pneus Michelin Power 6 complètent les modifications apportées à la moto pour en faire un vrai Café Racer.

La Triumph Trident RS est aussi disponible en plusieurs coloris, afin de la personnaliser selon les envies de chacun des pilotes.