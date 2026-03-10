Les pourcentages européens sont sanglants : - 65 % en Allemagne, - 51 % en Italie et même la France n’y échappe pas avec des ventes en baisse de 35 % en 2025 pour Suzuki.

Pourtant, pour Suzuki (le constructeur, pas ses concessionnaires européens, malheureusement), c’est un épiphénomène.

Si la perte de volume en Europe représente environ 18 000 motos et scooters, dans le même temps, les marchés émergents explosent. Le Brésil affiche + 51,2 %, le Pérou + 43,3 %. L’Asie affiche également des résultats en hausse de 9 %.

À l’échelle mondiale, Suzuki gagne des centaines de milliers d’unités là où la moto est un véritable véhicule utilitaire. L’Asie affiche également des résultats en hausse de 9 %.

En Europe, Suzuki ne cherche plus la guerre des prix sur le volume, et ce même si la marque a récemment annoncé des baisses de prix pour ses motos. La marque positionne malgré tout ses modèles comme des objets premium, soumis à des normes Euro 5 + coûteuses et des réglementations strictes.

Ainsi, que l’on juge les nouvelles DR-Z4S ou DR-Z4SM à 8 999 € trop chères face à une concurrence toujours plus agressive et tirant irrémédiablement les prix vers le bas, Suzuki s’en moque (ou presque).

Une vision internationale réjouissante pour Suzuki

Le véritable moteur financier de la marque, ce sont les petites cylindrées vendues par millions en Asie et en Amérique Latine. Ce sont ces segments en pleine expansion sur des marchés eux-mêmes très dynamiques qui permettent à Suzuki d’être le 7ème constructeur mondial.

Alors que certains constructeurs se battent à coups de technologies embarquées et de surenchère de puissance, Suzuki mise plutôt, pour sa part, sur la sobriété. Si l’Europe achète moins de Suzuki parce qu’elles sont jugées trop chères ou moins technologiques, le constructeur compense ce manque à gagner en vendant dix fois plus de motos ailleurs. Une stratégie qui s’avère finalement payante.