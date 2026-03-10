Si les chiffres du marché français peuvent laisser imaginer un certain désintérêt pour l’univers du deux-roues, ceux du Salon du 2 Roues de Lyon donnent véritablement du baume au cœur.

Avec 187 500 visiteurs sur l’ensemble des quatre jours du salon lyonnais, qui s’est tenu du 26 février au 1er mars dernier, l’événement a de nouveau battu ses records de fréquentation (+ 8,5 % par rapport à 2025), confirmant par la même occasion sa place de second rendez-vous moto européen derrière Milan (plus de 600 000 visiteurs en 2025).

Une belle réussite pour Jack Monchanin et son équipe.

Un salon de la moto toujours plus populaire

C’est la journée du samedi qui a marqué les esprits avec un pic à 70 000 visiteurs cette année contre 64 000 l’année dernière.

Au total, 3 000 visiteurs professionnels ont été accueillis sur le salon, confirmant l’intérêt croissant des acteurs de la filière pour ce rendez-vous majeur devenu « The place to be » en France.

Les ventes aux enchères ont aussi particulièrement bien fonctionné cette année, avec 102 motos ayant trouvé preneur sous le marteau.

Là où d’autres salons s’essoufflent, Lyon cartonne en misant sur de nombreuses animations, expositions et essais. On ne vient pas seulement voir et éventuellement acheter des motos, on vient vivre une expérience globale dans un univers entièrement dédié aux deux-roues. Un effort à saluer et récompensé.

Fort de cette nouvelle édition record, les organisateurs du salon lyonnais donnent déjà rendez-vous aux visiteurs l’année prochaine, pour la 34ème édition, du 11 au 14 février 2027.