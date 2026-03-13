Depuis son apparition au Salon de l’automobile de Cologne en 1992, le Ducati Monster a fait du chemin, et acquis un statut à part dans la gamme du constructeur italien.

Le roadster, dont la cinquième génération a été dévoilée en fin d’année dernière, repose aujourd’hui sur le nouveau moteur V2 de 890 cm3 offrant 111 chevaux de puissance à 9 000 tr/min pour un couple maxi de 91,1 Nm à 7 250 tr/min. Un bloc qui délivre plus de 80 % de son couple maximal entre 4 000 et 10 000 tr/min.

Ce nouveau Monster, largement revu pour 2026, se veut aussi plus épuré, sportif et compact avec le phare avant full LED enveloppé par les « épaules » du réservoir, la selle commune au pilote et au passager et la boucle arrière courte et légère. Le revêtement des flancs rejoint la selle, qui est plus étroite et est désormais perchée à 815 mm.

Pour accentuer le côté sportif du roadster, Ducati présente maintenant une livrée Sport inédite, rejoignant le Rouge Ducati et le Blanc Iceberg déjà dévoilés précédemment.

Une livrée sport mais une moto techniquement inchangée

Outre la motorisation identique, on retrouve la fourche inversée de 43 mm et le mono-amortisseur, tous deux signés Showa, le système de freinage Brembo (deux disques avant de 320 mm, avec des étriers radiaux M4.32 et des plaquettes spécifiquement développées) et les pneumatiques Pirelli Diablo Rosso IV (120/70 à l’avant et 180/55 à l’arrière).

Côté techno, l’unité de mesure inertielle à 6 axes (6D IMU), l’ABS de virage, le Ducati Traction Control (DTC), le Ducati Wheelie Control (DWC), le Ducati Quick Shift (DQS) 2.0 et l’Engine Brake Control (EBC), et l’écran TFT de cinq pouces restent bien évidemment de la partie.

Cette nouvelle livrée Sport se signale par un petit surplus sur la facture. Il faut compter 13 090 euros pour la version standard et 13 390 euros pour la version Monster +, contre un tarif débutant à 12 590 euros pour le Monster Rouge et 12 790 pour le coloris blanc.