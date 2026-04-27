C’est le genre de statistiques qui calme instantanément les ardeurs au moment de tourner la poignée de gaz.

En analysant des milliers d’accidents en collaboration avec les autorités de transport, l’association suédoise des motards (SVMC) est arrivée à un chiffre magique : 8 secondes. Ce serait le temps d’anticipation minimum nécessaire pour ne pas finir dans le coffre d’une voiture ou au fond d’un fossé. En théorie.

Les instructeurs moto n’ont de cesse de le répéter lors de la formation des apprentis pilotes, à moto, le plus important est le regard, et l’anticipation des dangers lors de la conduite.

Huit secondes, ça peut paraître une éternité quand on roule. En mètres, à 50 km/h on parcourt 111 mètres, donc 222 mètres à 100 km/h. Ces 8 secondes d’avance représentent donc l’espace vital dont nous aurions besoin pour analyser, décider et agir.

Si le regard s’arrête au pare-chocs de la voiture de devant, nous n’avons ainsi que quelques dixièmes de seconde pour réagir en cas de freinage brusque avant le choc. Si l’on regarde 8 secondes plus loin (soit environ 220 mètres), on a donc le temps de freiner, de choisir une trajectoire d’évitement ou de corriger un excès d’optimisme en virage.

Pour Jesper Christensen, expert sécurité de l’association nordique : « il ne s’agit pas seulement de réagir, mais aussi d’anticiper. Et cela requiert de la technique et de l’attention. »

Une anticipation salvatrice et une attention de tous les instants

Au-delà de cette « ligne de vie » fixée à 8 secondes d’anticipation, l’association suédoise insiste aussi sur plusieurs points : les dangers d’une nouvelle moto (un nombre important d’accidents mortels arrivent sur des machines que le pilote ne connaît pas encore), l’état mental (rouler en étant en colère, fatigué ou en essayant de « suivre le rythme » est le meilleur moyen d’aller au tapis), l’importance de l’équipement (casque intégral, gants, bottes et protections ne sont pas des options pour le pilote, et pour la moto l’ABS et l’antipatinage sont un plus pour la sécurité).

Lire l’environnement dans lequel l’on évolue à moto et ne pas présumer de son niveau, notamment en virage, afin d’anticiper au mieux les éventuels dangers (automobilistes indécis, piétons pressés, etc.) restent donc les meilleurs moyens d’éviter de se retrouver en fâcheuse position.