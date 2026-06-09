Jawa, place au haut de gamme : 999 cc, 113 ch, Öhlins, Brembo – La marque tchèque renaît (et coûte 62 000 €)

Ce n'est cependant pas en République tchèque que Jawa a retrouvé une seconde jeunesse. C'est en Inde. Lorsque le groupe indien Mahindra, via sa filiale Classic Legends, décide de relancer Jawa en 2016, beaucoup y voient simplement une opération marketing destinée à exploiter la nostalgie des anciens propriétaires indiens.

Le raisonnement semblait logique. En Inde, Jawa possède une aura comparable à celle que peut avoir Royal Enfield. Une marque chargée d'histoire. De souvenirs. D'émotions. Mais Mahindra semble avoir vu plus loin. Beaucoup plus loin.

Jawa : le contre-modèle chinois

Depuis quelques années, l'industrie moto est dominée par l'ascension spectaculaire des constructeurs chinois. CFMoto. QJMotor. Zontes. ZXMoto. Leur stratégie est relativement simple : proposer beaucoup de technologie à un prix agressif. Après la 350 CL, qui est déjà commercialisée en France, Jawa emprunte aujourd'hui un chemin totalement différent.

Au lieu de jouer la guerre des prix, la marque tente de recréer une identité émotionnelle et exclusive. Une stratégie beaucoup plus proche de celle de Royal Enfield ou même de certaines marques artisanales européennes.

Certes, mais ici, nous avons une Jawa à 62 000 euros … C'est probablement la donnée la plus surprenante de toute cette histoire. La nouvelle Jawa 1000 Sport Cruiser sera produite à seulement 15 exemplaires. Son tarif annoncé ? Environ 62 000 euros. Une somme qui la place davantage dans l'univers des motos de collection que dans celui des motos de série.

Sous son apparence de Café Racer classique se cache pourtant une fiche technique moderne : bicylindre parallèle de 999 cc, 113 chevaux, suspensions Öhlins réglables, freins Brembo, roues OZ Racing, échappements Leo Vince. Nous sommes très loin de l'image de la Jawa populaire et utilitaire des années 1970.

Visuellement, cette Jawa semble sortir d'un autre siècle. Double amortisseur. Lignes classiques. Silhouette intemporelle. Pourtant, tout ce qui se cache sous cette carrosserie est résolument moderne. Refroidissement liquide. Technologies contemporaines. Composants haut de gamme. C'est une moto qui joue volontairement avec les émotions et la mémoire collective.

Le cas Jawa révèle surtout une tendance beaucoup plus large. Les constructeurs ont compris que la nostalgie est devenue un produit extrêmement rentable. Royal Enfield l'a démontré. Triumph l'a démontré. BMW avec la gamme Heritage également.

Aujourd'hui, les motards n'achètent plus seulement une machine. Ils achètent une histoire. Une identité. Un héritage. Et Jawa possède précisément ce que beaucoup de marques modernes cherchent désespérément à construire : un passé authentique.

Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions trop rapides. Produire quinze motos exclusives n'est pas la même chose que redevenir un constructeur majeur. Le véritable défi commencera lorsque Jawa devra transformer cette vitrine technologique en succès commercial durable.

Car l'histoire de la moto est remplie de marques prestigieuses revenues brièvement sous les projecteurs avant de disparaître une seconde fois. Mais voir une Jawa de 113 chevaux équipée d'Öhlins, de Brembo et de composants haut de gamme était probablement l'une des dernières choses que l'on pouvait imaginer il y a dix ans. Et pourtant, nous y sommes.

Dans un monde où les constructeurs chinois regardent vers l'avenir et où les Européens cherchent parfois leur identité, Jawa a choisi une troisième voie : utiliser son passé pour tenter de construire son futur.