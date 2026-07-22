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Moto Guzzi

Moto Guzzi va faire les choses en grand pour célébrer ses 105 ans !

Dans Moto / Pratique

Olivier Cottrel

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Mandello del Lario s’apprête à vivre un moment d’histoire. Du 3 au 6 septembre prochain, le berceau mythique de Moto Guzzi va accueillir le plus important rassemblement jamais vu pour les Giornate Mondiali Guzzi (GMG). La marque à l’Aigle ne fête pas seulement ses 105 ans, elle inaugure aussi sa toute nouvelle usine ainsi que son musée entièrement repensé.

Moto Guzzi va faire les choses en grand pour célébrer ses 105 ans !

Niché sur les bords du lac de Côme, Mandello del Lario va vibrer au rythme d’un rassemblement de passionnés pour les Giornate Mondiali Guzzi (GMG).

Moto Guzzi, qui fête ses 105 ans cette année, va même pousser les murs et inaugurer sa toute nouvelle usine ainsi que son musée entièrement repensé pour accueillir les fans avec une expérience inédite.

Sur le site historique de la marque, implantée depuis 1921, la firme italienne ouvre un nouveau chapitre avec un complexe architectural ultramoderne. L’idée ? Ne rien dénaturer de son âme, tout en se dotant d’un outil de production moderne et taillé pour l’avenir.

Moto Guzzi va faire les choses en grand pour célébrer ses 105 ans !

Au-delà de la ligne d’assemblage dernier cri, le lieu se transforme en véritable pôle d’attraction pour les passionnés : un musée repensé pour exposer plus d’un siècle d’existence, un flagship store XXL, un café, ainsi que des espaces dédiés aux événements et ateliers.

Une édition anniversaire pour célébrer Moto Guzzi

Moto Guzzi va faire les choses en grand pour célébrer ses 105 ans !

Pour cette édition 2026 qui s’annonce déjà mémorable et festive, des milliers de Guzzisti déferleront des quatre coins du globe. Parmi les moments forts à ne pas rater la grande parade du samedi matin avec des motos de toutes les époques qui reliera Lecco à Mandello. Durant tout le week-end, toute la gamme actuelle sera à la disposition des motards pour aller tester les différents modèles sur les routes autour de Mandello.

Bonne nouvelle pour les passionnés : l’accès sera entièrement gratuit du jeudi 3 au dimanche 6 septembre.

Toutes les informations ainsi que les modalités d’inscription pour l’accès gratuit sont disponibles sur le site Internet de l’événement.

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