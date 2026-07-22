Niché sur les bords du lac de Côme, Mandello del Lario va vibrer au rythme d’un rassemblement de passionnés pour les Giornate Mondiali Guzzi (GMG).

Moto Guzzi, qui fête ses 105 ans cette année, va même pousser les murs et inaugurer sa toute nouvelle usine ainsi que son musée entièrement repensé pour accueillir les fans avec une expérience inédite.

Sur le site historique de la marque, implantée depuis 1921, la firme italienne ouvre un nouveau chapitre avec un complexe architectural ultramoderne. L’idée ? Ne rien dénaturer de son âme, tout en se dotant d’un outil de production moderne et taillé pour l’avenir.

Au-delà de la ligne d’assemblage dernier cri, le lieu se transforme en véritable pôle d’attraction pour les passionnés : un musée repensé pour exposer plus d’un siècle d’existence, un flagship store XXL, un café, ainsi que des espaces dédiés aux événements et ateliers.

Une édition anniversaire pour célébrer Moto Guzzi

Pour cette édition 2026 qui s’annonce déjà mémorable et festive, des milliers de Guzzisti déferleront des quatre coins du globe. Parmi les moments forts à ne pas rater la grande parade du samedi matin avec des motos de toutes les époques qui reliera Lecco à Mandello. Durant tout le week-end, toute la gamme actuelle sera à la disposition des motards pour aller tester les différents modèles sur les routes autour de Mandello.

Bonne nouvelle pour les passionnés : l’accès sera entièrement gratuit du jeudi 3 au dimanche 6 septembre.

Toutes les informations ainsi que les modalités d’inscription pour l’accès gratuit sont disponibles sur le site Internet de l’événement.