Au programme pour tout ce mois de juin 2026 dans le groupe Piaggio : des essais des nouveautés de l’année, des financements attractifs, mais surtout de sacrées remises immédiates qui grimpent jusqu’à 1 500 €, et un très gros cadeau sur la tranquillité d’esprit des clients Aprilia et Moto Guzzi.

Avec l’extension de garantie de deux ans sur les motos et scooters des deux marques, valable tout le mois de juin, sans débourser un centime, le groupe transalpin veut rassurer autant que séduire. La monture se retrouve donc couverte pendant 4 ans au total, et ce, sans aucun surcoût.

Chez Aprilia, l’enveloppe bonus proposée par la marque peut être utilisée de différentes façons : en remise immédiate sur la facture, en aide à la reprise, ou à dépenser dans le rayon des accessoires officiels ou vêtements.

Des promos sur les Aprilia et Moto Guzzi à valoir tout le mois de juin

Ce sont les gammes RSV4, Tuono V4 et Tuareg 660 qui profitent de la plus grosse remise avec 1 500 € d’avantage client. La Tuono 660 Factory et la Tuono 457 bénéficient respectivement de 750 € et 500 € de rabais. Le scooter « urban adventure » SR GT 125 profite d’une remise de 1 000 € et le petit SRX 50 d’une baisse de 651 €.

Du côté de Moto Guzzi, la gamme V85 profite d’une remise immédiate de 1 500 €. La remise concerne toutes les versions du trail italien : de la routière V85 Strada à la V85 TT Travel. Les Stelvio et V100 Mandello profitent quant à elles de 1 250 € de remise.