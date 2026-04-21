Conçue pour célébrer les 250 ans de la Déclaration d’Indépendance des États-Unis, Aprilia a présenté la X 250TH à l’occasion du Grand Prix MotoGP des Amériques.

Sous les carénages, le V4 Aprilia à 65° de 1 099 cm3, soigneusement préparé par Aprilia Racing. Résultat : 240 ch à 13 750 tr/min, pour un poids à sec de seulement 165 kg.

Mais ce n’est pas tout puisque le package comprend aussi des disques en carbone Brembo de 340 mm. Les mêmes que ceux utilisés par Jorge Martin et Marco Bezzecchi sur leurs prototypes de MotoGP. « Cette technologie, issue du MotoGP et également utilisée en Formule 1, représente une innovation majeure qui permettra d’atteindre des performances de freinage jamais vues auparavant sur une moto grand public » a-t-on confié du côté d’Aprilia lors de la présentation de la moto.

L’aéro est lui aussi à la pointe de la technologie et directement inspiré des motos de Grand Prix. Ailerons latéraux, ailettes de selle, écope de bras oscillant, en ligne droite, l’appui vertical apporté par ces appendices est cinq fois supérieur à celui d’une RSV4 standard, et trois fois plus important en courbe.

Une moto ultra-radicale pour briller sur la piste

Pour dompter la bête, Aprilia a intégré son boîtier électronique APX, avec contrôle de traction, anti-wheeling, frein moteur, cartographie, entièrement réglable rapport par rapport. GPS et télémétrie complètent les possibilités.

Produite à seulement 30 exemplaires, 25 pour les Etats-Unis et 5 pour le reste du monde, l’Aprilia X 250TH était affichée à 150 000 dollars pour les USA et 115 000 € (hors TVA) hors du pays de l’Oncle Sam. Ce qui n’a pas empêché Aprilia d’épuiser son stock en deux semaines. Une belle opération financière pour la firme de Noale !