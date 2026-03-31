Aprilia X 250TH : 240 ch, 165 kg… et des freins de MotoGP, la moto qui n’aurait jamais dû exister

Sous la fibre de carbone, un V4 à 65° de 1 099 cc, méticuleusement préparé par Aprilia Racing. Résultat : 240 ch à 13 750 tr/min, un chiffre qui ferait pâlir plus d'une superbike. Le tout pour un poids à sec de seulement 165 kg. Le rapport poids/puissance frôle l'absurde.

« Une fois de plus, Aprilia Racing présente un produit exclusif encore plus proche d'une MotoGP », clame Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing. « L'Aprilia X 250TH est clairement un objet destiné aux véritables connaisseurs, une machine sans pareille. »

Une première mondiale : les freins en carbone de MotoGP

La véritable bombe technologique, c'est ce système de freinage. Pour la première fois sur une moto proposée à la vente, Aprilia monte des disques en carbone-carbone Brembo de 340 mm – les mêmes que ceux utilisés par Jorge Martin et Marco Bezzecchi en Grand Prix. Deux fois plus légers que l'acier, ils transforment le freinage en une simple formalité.

« L'aspect véritablement unique de ce projet réside dans son système de freinage de pointe », souligne Fabiano Sterlacchini, directeur technique d'Aprilia Racing. « Les disques en carbone permettent un freinage extrême sans solliciter excessivement le système. Cette technologie, issue du MotoGP et également utilisée en Formule 1, représente une innovation majeure qui permettra d'atteindre des performances de freinage jamais vues auparavant sur une moto grand public. »

Le carénage en fibre de carbone, signé PAN Compositi, cache des solutions aérodynamiques directement héritées de la RS-GP25. Ailerons latéraux, ailettes de selle, écope de bras oscillant… L'effet est saisissant : en ligne droite, l'appui vertical est cinq fois supérieur à celui d'une RSV4 standard* En virage, il est trois fois plus important. De quoi maintenir la bête collée à l'asphalte.

Pour dompter la bête, Aprilia Racing a installé son boîtier électronique APX, une version améliorée de celui qui a permis à Max Biaggi de briller en Superbike. Contrôle de traction, anti-wheeling, frein moteur, cartographie : tout est réglable rapport par rapport. Avec GPS et télémétrie intégrés.

Logique implacable : une telle machine ne peut être que confidentielle. Seulement 30 exemplaires numérotés sortiront des ateliers. 25 seront vendus aux États-Unis à 150 000 dollars, les 5 autres au reste du monde à 115 000 € hors TVA. Livrée avec un ordinateur portable Yashi pour configurer l'électronique, des béquilles en titane et un tapis de garage sur mesure.

« Au fil des ans, les motos X sont devenues très recherchées, tant par les collectionneurs que par ceux qui souhaitent vivre des sensations proches de celles des pilotes de MotoGP », conclut Rivola. Une phrase qui résume tout : cette Aprilia n'est pas faite pour rouler, elle est faite pour posséder un morceau de légende. Ceux qui ont les moyens et la rapidité d'achat pourront bientôt caresser le rêve d'une MotoGP dans leur garage. Les autres n'auront qu'à regarder les vidéos.