Avec un marché moto du neuf qui souffle le chaud et le froid et un contexte général peu favorable, les constructeurs cherchent des solutions pour convaincre et rassurer les futurs acheteurs.

À destination des motards qui souhaitent se tourner vers le marché de l’occasion, Yamaha vient de dévoiler son label You Selected Occasion dont bénéficie une sélection exclusive de motos et scooters d’occasion dans le réseau Yamaha agréé, en partenariat avec Opteven, l’un des leaders de la garantie automobile et acteur majeur de l’assistance en France.

Les avantages du neuf pour un véhicule d’occasion

Chaque véhicule est ainsi vérifié selon un protocole strict en 54 points de contrôle pour garantir performance, sécurité et tranquillité d’esprit. De l’identification du véhicule jusqu’à l’essai routier final, chaque élément est minutieusement vérifié : moteur, transmission, freinage, partie-cycle, suspensions, équipements électroniques, carrosserie, etc.

YOU Selected Occasion propose deux niveaux de couverture, Excellence ou Essentiel +, qui permettent de bénéficier d’une assistance 0 km, d’un remorquage 24 heures sur 24 et 7 jours/7 (en cas de panne, crevaison, perte ou casse de clés et même erreur de carburant), d’une prise en charge de la poursuite du voyage ou le retour au domicile (taxi, train ou avion), et d’une moto de remplacement (jusqu’à 150 €) ou le cas échéant d’une citadine catégorie B.

Ces garanties sont valables 12 ou 24 mois, cessibles gratuitement en cas de revente du véhicule, sans plafond, vétusté, franchise ou limite de kilométrage.